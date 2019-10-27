МВД Украины заявило о вывозе добровольцами оружия из Золотого-4 в Донбассе

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Украинские добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4 близ линии разведения сил в Донбассе, заявил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где президент общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем, на повышенных тонах. Позже штаб Операции объединенных сил в Facebook опубликовал заявление , в котором сообщалось, что данные лица не являются представителями силовиков или Вооруженных сил Украины и согласно законодательству не имеют права находиться с оружием в зоне проведения операции.

"Ветераны-добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4", — цитирует Трояна пресс-служба МВД в Facebook

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск, в частности Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Екатериновке работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт Нацгвардии для приема граждан. Согласно решению руководства ООС для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", — цитирует Трояна пресс-служба.

Он добавил, что полиция и Нацгвардия будут выполнять свои задачи по назначению, "в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск".

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.