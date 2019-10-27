МВД Украины заявило о вывозе добровольцами оружия из Золотого-4 в Донбассе

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Украинские добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4 близ линии разведения сил в Донбассе, заявил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где президент общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем, на повышенных тонах. Позже штаб Операции объединенных сил в Facebook опубликовал заявление, в котором сообщалось, что данные лица не являются представителями силовиков или Вооруженных сил Украины и согласно законодательству не имеют права находиться с оружием в зоне проведения операции.
"Ветераны-добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4", — цитирует Трояна пресс-служба МВД в Facebook.
По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск, в частности Золотом-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.
"В Золотом-4 и Екатериновке работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт Нацгвардии для приема граждан. Согласно решению руководства ООС для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", — цитирует Трояна пресс-служба.
Он добавил, что полиция и Нацгвардия будут выполнять свои задачи по назначению, "в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск".
Ранее Зеленский заявил, что Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается также в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru