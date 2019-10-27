Украинские военные назвали споривших с Зеленским бойцов самозванцами

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные радикалы, с которыми в поселке Золотое в субботу спорил президент Украины Владимир Зеленский, представились добровольцами, однако никак не связаны с силовиками, сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.
"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил", — отмечается в распространенном заявлении.
В штабе пояснили, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе, однако общавшиеся с Зеленским люди не относятся ни к одной из таких категорий.
Ранее президент страны сообщил о разговоре с радикалами в районе разведения войск в Донбассе. По словам Зеленского, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск.
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