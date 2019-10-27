Украинские военные назвали споривших с Зеленским бойцов самозванцами

"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил", — отмечается в распространенном заявлении.

В штабе пояснили, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе, однако общавшиеся с Зеленским люди не относятся ни к одной из таких категорий.