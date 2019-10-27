Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T12:13Z
https://ria.ru/20191027/1560263445.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156025/88/1560258804_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_0d927550b81a29864b97402de8e8e2a7.jpg
РИА Новости

Украинские военные назвали споривших с Зеленским бойцов самозванцами

01:26 27.10.2019 (обновлено: 12:13 27.10.2019)
64188
© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные радикалы, с которыми в поселке Золотое в субботу спорил президент Украины Владимир Зеленский, представились добровольцами, однако никак не связаны с силовиками, сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.
"Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил", — отмечается в распространенном заявлении.
В штабе пояснили, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе, однако общавшиеся с Зеленским люди не относятся ни к одной из таких категорий.
Ранее президент страны сообщил о разговоре с радикалами в районе разведения войск в Донбассе. По словам Зеленского, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. Разговор прошел на повышенных тонах, глава государства потребовал от националистов не мешать разведению войск.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
18 октября, 18:34РИА Новости
Украина применила виртуальную технику защиты от Донбасса
14357014121817
Обсудить 48
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"глава государства потребовал от националистов не мешать " Какое государство, такой и глава. В любой другой стране просто разоружили бы эту банду и отправили за решетку до выяснения.
27 октября, 01:31
Андрей Е
17822001
ну если это никто, то почему эти никто ещё не дают признательных показаний в подвалах СБУ?
27 октября, 01:51
swkss
13772001
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
РИА
Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Лента
новостей
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ* в ходе спецоперации США
Антон Алиханов
Алиханов назвал американский доклад о захвате Калининграда НАТО фантастикой
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Уровень безработицы в 38 регионах ниже, чем в среднем по России
01:12Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
Лента новостейМолния