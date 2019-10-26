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РИА Новости

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

19:00 26.10.2019 (обновлено: 22:53 26.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своего разговора с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
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По словам украинского лидера, последние двое суток он провел в населенном пункте Золотое, где встретился с местными жителями. Именно они рассказали ему о поселившихся на окраине в частном доме вооруженных людях.
"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными", — написал президент в Facebook.
Зеленский, утверждая, что он и его команда ищут способ "положить конец войне", заявил при этом, что "капитуляции" не будет.
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Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Кроме того, группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев постоянно срывает этот процесс.
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Популярные комментарии
Его и главой сельсовета ставить - преступление перед населением. Но с учётом того, что именно это "население" определило себя, как отдельную ветвь в генезисе человечества, то, что хотели, то и получили.
26 октября, 19:51
Boris-ded30 Ивашкович
31400010
С Верховным Главнокомандующим разговаривает на повышенных тонах , даже не генерал или солдат ВСУ, а просто воруженый националист . а проще говоря - воруженый бандит...Президентом он ( Зе) , так и не стал...
26 октября, 22:39
NNickB777
3300203
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