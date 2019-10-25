МИД Украины заявил о готовности к переговорам по Крыму

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина готова к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на Украина готова к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства

Как утверждается, Киев в настоящее время готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.

"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - гласит заявление.

"Невозможно никогда"

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал заявления МИД Украины о готовности к переговорам о восстановлении суверенитета Украины над Крымом, отметил, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно никогда.

"Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда", - написал Клинцевич в своем Facebook

В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры с Украиной по Крыму возможны только в том случае, если в их основу ляжет желание Киева признать российский статус полуострова.

По словам парламентария, высказывания украинского МИД — "не более чем штампы". Он подчеркнул, что темой переговоров должно стать признание Киевом полуострова территорией России.

Цеков добавил, что киевским властям пора смириться с тем, что Крым навсегда вернулся в состав своей исторической родины — России.

"Глупые предложения"

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, в свою очередь, заявил, что проведение каких-либо переговоров с украинской властью о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины невозможно, вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда.

По его словам, от МИД Украины в очередной раз прозвучали "глупые и неадекватные предложения".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Россией.

"Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее", - сказала РИА Новости Поклонская.