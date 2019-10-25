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РИА Новости

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по Крыму

00:35 25.10.2019 (обновлено: 04:54 25.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина готова к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Как утверждается, Киев в настоящее время готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.
"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - гласит заявление.

"Невозможно никогда"

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал заявления МИД Украины о готовности к переговорам о восстановлении суверенитета Украины над Крымом, отметил, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно никогда.
"Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда", - написал Клинцевич в своем Facebook.
В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры с Украиной по Крыму возможны только в том случае, если в их основу ляжет желание Киева признать российский статус полуострова.
По словам парламентария, высказывания украинского МИД — "не более чем штампы". Он подчеркнул, что темой переговоров должно стать признание Киевом полуострова территорией России.
Цеков добавил, что киевским властям пора смириться с тем, что Крым навсегда вернулся в состав своей исторической родины — России.
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"Глупые предложения"

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, в свою очередь, заявил, что проведение каких-либо переговоров с украинской властью о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины невозможно, вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда.
По его словам, от МИД Украины в очередной раз прозвучали "глупые и неадекватные предложения".
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Россией.
"Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Президент Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. В начале октября МИД заявил, что Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках "нормандского формата", ни на каких-либо других площадках.
Набережная Ялты
22 октября, 12:34РИА Новости
В МИД оценили предложение Киева о переговорах по морской границе
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФГосдума РФФранц КлинцевичКрымРоссияFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Россия может в качестве жеста доброй воли и в качестве компенсации за Крым, передать Украине Ковтуна.
25 октября, 01:10
Степан Полосов Полосов
49470101
Пусть Украина целиком входит в состав Российской Федерации на правах 20 новых субъектов РФ. Тему Крыма больше не поднимать.
25 октября, 02:06
Роман Коровин
35710143
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