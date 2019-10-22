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РИА Новости

Матвиенко: ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников

13:20 22.10.2019 (обновлено: 13:23 22.10.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что ректоры медицинских вузов должны нести ответственность за трудоустройство своих выпускников.
"В лучшие времена каждый ректор отслеживал судьбу выпускника до последнего – кто трудоустроен, у кого какие проблемы, кто не пошел в медицину и почему. Сейчас подход такой – выдали дипломы и все", - сказала Матвиенко, выступая во вторник на слушаниях в Совфеде по вопросам здравоохранения.
Она подчеркнула, что сегодня мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медвузов реально идут работать по специальности, а кто уходит в другие сферы.
"Мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников", - отметила она.
Сенатор считает, что государство, которое направляет значительные средства на подготовку медицинских специалистов, должно иметь возможность влиять на ситуацию. Кроме того, должна быть реальная статистика по обеспечению медицинскими кадрами по каждому региону. Сейчас же реальных цифр по количеству выпускников медицинских вузов, которые идут работать в медучреждения, нет, называются разные цифры - от 30 до 80%.
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