Матвиенко: ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что ректоры медицинских вузов должны нести ответственность за трудоустройство своих выпускников.

"В лучшие времена каждый ректор отслеживал судьбу выпускника до последнего – кто трудоустроен, у кого какие проблемы, кто не пошел в медицину и почему. Сейчас подход такой – выдали дипломы и все", - сказала Матвиенко, выступая во вторник на слушаниях в Совфеде по вопросам здравоохранения.

Она подчеркнула, что сегодня мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медвузов реально идут работать по специальности, а кто уходит в другие сферы.

"Мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников", - отметила она.