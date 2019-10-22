Экс-депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к подчиненному. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к подчиненному. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook

По словам Мосийчука, о случившемся ему рассказал знакомый, который устроил своего сына на работу в аппарат премьер-министра. Как утверждает экс-депутат, через несколько дней молодой человек захотел уволиться, так как Гончарук якобы "добивался интимных отношений".

"Сразу скажу: мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Но действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины", — отметил он.

В интервью телеканалу " 112 " экс-депутат рассказал, что его помощники помогают семье 27-летнего сотрудника составить заявление в полицию. По его словам, молодой человек "шокирован случившимся и с трудом выходит на контакт".

"Насколько я понял и мои помощники, которые непосредственно с ним общались, он всего три-четыре дня побыл на работе, потом ему начали поступать непристойные предложения, будто был и контакт какой-то, какие-то поглаживания или что-то подобное", - заявил бывший депутат. При этом он указал, что у пострадавшего есть "некие материалы", которые могут служить доказательством правонарушения.

Мосийчук добавил, что после обнародования данной информации ему якобы начали поступать угрозы со стороны людей Гончарука.

"Я официально заявляю, что у меня верифицированная страница в Facebook, и я это подтверждаю сейчас - если кто хочет, обращайтесь в суд. Я готов и докажу, что то, что написано в Facebook – правда", - заключил экс-депутат.