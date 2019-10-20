Мощное, смачное, гаражное: куда могут привести винные дороги России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Светлана Баева. "Летом в тайге созрел виноград" — это не изменение климата, а реалии Приморья, где развивается виноделие. Энотуризм в Крыму и Краснодарском крае известен в России и за рубежом, но винзаводы с вековыми традициями встречаются и в других регионах. Необязательно там предложат классическое сухое, однако напитки из местных специалитетов бывают не менее интересными. "Красностоп золотовский", виноград "Амурский", северные ягоды — все идет в ход. О том, где в России попробовать необычное вино, причем здесь Петр I и что пьют жены виноделов, — в материале РИА Новости.

Проверка зрения

"ШИ РАЗ ПИНО ГРИДЖИО МЕРЛО КЬЯНТИ" вместо привычных "ШБ МНК ЫМБШ" — такая таблица проверки зрения встречает гостей небольшой винодельческой фермы под Ростовом-на-Дону. На сайте туристско-информационного центра ей посвящен раздел "Государевы сады в Азове".

Именно здесь Петр I повелел высадить на окраине города "виноградный сад". В самой винодельне из винограда, который растет прямо рядом, вино не делают — ягоды везут из Анапы. Там — виноградники и основной туристический объект, но производство — практически ручное — здесь.

"В этом году я еще весной успела побывать в Мысхако и Абрау-Дюрсо, а осенью с удивлением обнаружила, что винодельня есть и в Азове, — рассказывает туристка из Москвы Марина Родионова. — Небольшая ферма на въезде в город. Выяснилось, что там можно не только продегустировать и купить вино и сыр, но и увидеть, как практически в реальном времени делают напиток, клеят этикетки на бутылки и готовят партии к отправке. Да и вообще, кажется, что открыл дверь в небольшой ангар с вывеской "Фермерская ярмарка" — и попал на производство".

Хутор с неприличным названием, виноград — с приличным

В Ростовской области много винодельческих традиций, и если в Азове пытаются возродить петровские, то на хуторах верны казачьим. Например, Пухляковский (в прошлом Собачинский) назван в честь казака Николая Пухлякова, который еще в 1870 году привез на Дон черенки винограда. Это сорт "Пухляковский белый", ну а хутор приказом атамана переименован в 1905 году: "Негоже, казаки, чтобы хутор, в котором делают такое вкусное вино, именовался столь неприлично". Кстати, выращивается этот виноград тоже особым способом, "донской чашей": куст в виде чаши с полутора десятком метровых рукавов занимает на участке до 16 квадратных метров.

Еще на Дону есть виноград "красностоп золотовский" (красный), "сибирьковый" (белый), "цимлянский черный", "кумшацкий белый".

"Почти в любом винодельческом регионе имеются сорта, не пошедшие в большое производство, их называют автохтонными. Их выращивали крестьяне. Кроме того, каждый район дает напитку свой оттенок, это как родословная вина, — объясняет член Союза сомелье и экспертов России, преподаватель школы сомелье Денис Руденко. — Ростовские красные — насыщенные, сладковатые. Ростовские белые — легкие, леденцово-фруктовые".

А потом они вернулись

Есть регионы, надолго исчезавшие с винной карты России, но пытающиеся туда вернуться. Так, еще царь Михаил Федорович Романов велел заложить виноградники "для двора государева" под Астраханью, потом Петр I поручил заботиться о них и насадить новые, однако позже виноделие пришло в упадок. Недавно начали возрождать традиции на Нижней Волге, под Волгоградом. По словам Дениса Руденко, винодел Дмитрий Гусев вернул в регион коммерческое производство вина. Еще в 1990-е его отец Эдуард Гусев ушел с завода, взял участок и посадил первую лозу. Сейчас там несколько виноделен. "Очень яркие, интересные, звенящие белые вина", — отмечает сомелье.

А вот Дагестан у туристов обычно с виноделием не ассоциируется, хотя это второй регион России по производству винограда. Свой конек там — коньяк (на самом деле, бренди, — поправляют эксперты). Но по климатическим условиям эта республика — одно из самых интересных мест и для туризма, и для виноделия. В Дагестане — самые южные виноградники страны. А сомелье особенно ценят местные десертные вина.

Опасность приморского вина

За вином, оказывается, можно отправиться даже на Дальний Восток. "Мощный, насыщенный, смачный, — описывает вкус руководитель фермерского хозяйства в селе Анисимовка Приморского края Сергей Куречко. — Здесь был известный французский сомелье. Он сказал, что, если бы с виноградом поработал винодел, получилось бы очень милое вино".

В минувшую пятницу на ферму приезжала пара москвичей — специально, чтобы продегустировать. Сергей с гордостью предупреждает: есть опасность, что после дегустации сложно будет пить массовые вина из супермаркетов.

Вино в Приморском крае — только гаражное, не для продажи в магазинах. Но местные фермеры пытаются развивать виноделие, виноградари скрещивают лучшие виды.

В этом году получился первый сбор из раннеспелого амурского винограда. Несколько лет назад в июле таежник случайно нашел вполне зрелый дикорос, виноградари попросили его принести черенки, и вот теперь появились плоды.

"Приморье — зона рискованного земледелия, — уточняет Дмитрий Иванов, который вместе с братом организует еще одну винодельческую ферму в регионе. — Необходимо, чтобы виноград созревал в непростых условиях: холодная малоснежная зима, короткое лето, влажный климат, но это же и дает возможность делать уникальное вино".

"Букет Магадана" и авторский гид

Еще одна "фишка" Приморья — вино (точнее, винный напиток) из местных ягод. "Вот мы сейчас с вами говорим, а я нахожусь в тайге, заготавливаю калину. Вино из этой ягоды у моей жены — жены винодела — любимое", — говорит Сергей Куречко. И подчеркивает, что не стесняется делать ягодное вино: "Мы относимся к виноделию как к производству жидкого питания". В каждом районе можно производить свой напиток. Например, фермер хочет сделать "Букет Магадана": купаж брусничного и голубичного вина.

В самом северном городе Тверской области — Весьегонске ягодное вино производят уже более 100 лет, местный винзавод основан в 1914-м. В этом году два сорта — из клюквы и голубики — вошли в авторский гид Артура Саркисяна "Вина России 2019". Как поясняют на заводе, других фруктовых вин в гиде нет. Многие турфирмы организуют туры в этот и соседние города, объединяя две темы: вино и раков (это символ города).

Эксперты говорят: чтобы такие напитки были доступны не только путешественникам, но и, например, в ресторанах, необходима господдержка.

Координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова вспоминает: на Неделе Мурманской области (фестиваль, на котором представляют местную кухню) предложили арктические блюда на основе локальных продуктов, напитки, настойки. Вино оказалось иностранным, и это вызвало возмущение. С тех пор на всех "неделях" — только российское. "Но для рестораторов это вопрос бизнеса. Государству нужно поддерживать те рестораны и кафе, в меню которых есть местные блюда и вина, а также их производителей", — поясняет Екатерина.