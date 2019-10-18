Прошло более полувека с момента первого в истории полета человека в космос 12 апреля 1961 года. За это время более пятьсот шестидесяти человек побывало на орбите Земли.
Человека, прошедшего специальную медико-биологическую и техническую подготовку и получившего право на проведение испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полете, в СССР / России называют космонавтом, в США и ряде других стран – астронавтом, в Китае – тайконавтом.
На борту космических кораблей летали не только мужчины, но и женщины. С 1963 года, когда в космосе побывала первая женщина, и по сентябрь 2019 года в космическом пространстве побывали 64 женщины, в том числе из СССР и РФ – четыре, США – 50, Канады, Японии и Китая – по две, Великобритании, Франции, Италии и Республики Кореи – по одной.
Первой в мире женщиной, полетевшей в космос, стала Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР. Ее первый и единственный полет состоялся 16 июня 1963 года. Он продолжался 2 суток 22 часа 50 минут. Это также был первый в мире одиночный полет женщины в космосе.
Второй женщиной осуществившей космический полет стала Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР. Первую орбитальную командировку она осуществила 19-27 августа 1982 года по программе второй экспедиции посещения первого основного экипажа станции "Салют-7". Второй космический полет Савицкая выполнила 17-29 июля 1984 года по программе экспедиции посещения третьего основного экипажа станции "Салют-7". Во время этого полета она стала первой из женщин, осуществившей выход в открытый космос. Его продолжительность была 3 часа 35 минут. Общая длительность космических полетов Савицкой составила 19 суток 17 часов 7 минут.
Первой в истории современной России женщиной-космонавтом стала Елена Кондакова. Она совершила два космических полета и стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей – российском "Союзе" (3 октября 1994 года – 22 марта 1995 года) и американском шаттле ("челнок", 15-24 мая 1997 года). Обе ее орбитальные командировки проходили на станции "Мир". Первый полет Кондаковой продолжался 169 суток 5 часов 21 минуту, а второй – 9 суток 5 часов 20 минут.
Первой российской женщиной, работавшей на Международной космической станции (МКС), стала Елена Серова. Ее полет продолжался с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Длительность орбитальной экспедиции составила 167 суток 5 часов 49 минут.
В США женщины-астронавты появились с началом программы "Спейс Шаттл" (Space Shuttle), космические полеты по которой стали осуществляться с 1981 года.
Первой американкой, полетевшей в космос, стала Салли Райд. Ее полет состоялся 18-24 июня 1983 год на шаттле "Челленджер" (Challenger). Он продолжался 6 суток 2 часа 25 минут. Второй полет она совершила 5-13 октября 1984 года тоже на шаттле "Челленджер" продолжительностью 8 суток 5 часов 24 минуты.
Первой женщиной пилотом и командиром космического корабля стала американка Айлин Коллинз. Она совершила четыре полета. В первых двух Колинз была пилотом сначала на шаттле "Дискавери" (Discovery) в 1995 году, затем на шаттле "Атлантис" (Atlantis) в 1997 году. Третий полет на шаттле "Колумбия" (Columbia) в 1999 году и четвертый на шаттле "Дискавери" в 2005 году она осуществила в качестве командира экипажа. Общая продолжительность ее космических полетов составила 36 суток 8 часов 10 минут.
Астронавт Шеннон Лусид стала первой женщиной, совершившей пять космических полетов в 1985, 1989, 1991, 1993 и 1996 годах. Их общая продолжительность составила 223 суток 2 часа 57 минут. Она также стала первой американской женщиной-астронавтом работавшей в качестве члена экспедиции на станции "Мир". Она провела на станции 183 суток.
Первой американкой, выходившей за пределы космического корабля, стала Кэтрин Салливан в 1984 году. Продолжительность ее работы в открытом космосе составила 3 часа 27 минут. Это был первый полет Салливан. После она еще дважды летала на шаттлах в 1990 и 1992 годах, но больше в открытый космос не выходила. Общая продолжительность ее космических полетов составила 22 суток 4 часа 52 минуты.
Первой американкой, работавшей в составе экспедиции на МКС, стала Сьюзен Хелмс. Это произошло в 2001 году в ее пятом и последнем космическом полете. Во время него она установила рекорд по непрерывному пребыванию в открытом космосе – 8 часов 56 минут. До этого полета Сьюзен Хелмс побывала на орбите Земли в 1993, 1994, 1996 и 2000 годах. Общая продолжительность ее полетов составила 210 суток 23 часа 10 минут.
Американский астронавт Пегги Уитсон стала первой женщиной-командиром МКС. Она совершила три длительных экспедиции на МКС. В первой орбитальной командировке в 2002 году она была в качестве бортинженера, научного сотрудника экипажа пятой основной экспедиции МКС. Во втором космическом полете с октября 2007 года по апрель 2008 года руководила экспедицией МКС-16. Уитсон стала также первой женщиной, возглавившей МКС дважды. Это произошло во время третьей ее орбитальной командировки, продолжавшейся с ноября 2016 года по июнь 2017 года. Она была командиром МКС с апреля по июнь 2017 года. На счету Уитсон также женский рекорд по числу выходов в открытый космос, она совершала работы на внешней поверхности МКС 10 раз, проведя в открытом космосе в общей сложности 60 часов 19 минут. В сумме Уитсон находилась за пределами Земли 665 дней, самое продолжительное время среди американских астронавтов.
Первой афроамериканкой, полетевшей в космос, стала Мэй Джемисон. Она совершила один космический полет на шаттле "Индевор" (Endeavour) в 1992 году продолжительностью 7 суток 22 часа 31 минуту.
Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари (Anousheh Ansari), побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Продолжительность полета составила 10 суток 21 час 4 минуты.
История покорения космоса имеет и трагическую сторону. В двух катастрофах шаттлов погибли четыре женщины. 28 января 1986 года через 73 секунды после старта взорвался шаттл "Челленджер". На его борту находились семь астронавтов, в том числе две женщины Джудит Резник и Криста Маколифф. Для Резник это был второй космический полет. Первый она совершила в 1984 году на шаттле "Дискавери". Криста Маколифф была первым непрофессиональным астронавтом. В полет ее отобрали по программе "Учитель в космосе". В экипаже являлась специалистом по полезной нагрузке. Криста Маколифф не считается побывавшей в космосе, так как шаттл взорвался на высоте 14 километров, то есть в атмосфере Земли, верхний предел, которой около 800 километров.
Еще две женщины-астронавта Лорел Кларк и Калпана Чаула, входившие в экипаж шаттл "Колумбия", погибли 1 февраля 2003 года, когда за 16 минут до приземления он развалился на части на высоте 19 километров. До катастрофы шаттл находился в полете 15 суток 22 часа 20 минут. Для Кларк это была первая орбитальная экспедиция, а для Чаулы – вторая. Первый полет она совершила в 1997 году.
Помимо представительниц России и США в космос побывали женщины из еще нескольких государств.
Первой женщиной-астронавтом Канады стала Роберта Бондар. Она слетала в космос в январе 1989 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в экипаже шаттла "Дискавери". Вторая представительница Канады Жюли Пейетт совершила два космических полета на шаттлах в 1999 и 2009 годах.
Первой женщиной-астронавтом Японии стала Тиаки Мукаи. Свой первый полет она совершила в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия", второй – в 1998 году на шаттле "Дискавери". Вторая японка Наоко Ямадзаки осуществила полет в 2010 году на шаттле "Дискавери". Во время орбитальной экспедиции она побывала на МКС.
Первой представительницей Китая, полетевшей в космос, стала Лю Ян в июне 2012 года. Во время полета китайский космический корабль "Шэньчжоу-9", членом экипажа которого она была, стыковался с орбитальным лабораторным модулем "Тяньгун-1". Вторая китаянка Ван Япин совершила космический полет в июне 2013 года.
Первая и единственная представительница Великобритании Хелен Шарман совершила полет в космос в мае 1991 года на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир". Она также является первым астронавтом Великобритании.
Первой женщиной-астронавтом Франции стала Клоди Андре-Дэе. Она совершила два космических полета, первый в 1996 году на российском космическом корабле "Союз ТМ-24" на станцию "Мир", а второй – в 2001 году на корабле "Союз ТМ-33" к МКС. Общая продолжительность полетов составила 25 суток 14 часов 24 минуты.
Первой представительницей Италии, совершившей космический полет, стала Саманта Кристофоретти. Она была в космосе с ноября 2014 года по июнь 2015 года, являлась членом 42-й и 43-й основных экспедиций МКС. Общая продолжительность ее полета составила 199 суток 16 часов 42 минуты.
Представительница Республики Кореи Ли Со Ён (Йи Сойон) совершила космический полет в апреле 2008 года продолжительностью 10 суток 21 час 13 минут по программе экспедиции посещения МКС.
Сегодня женщины продолжают работать в космосе. На МКС находятся две женщины-астронавты США – Кристина Кук и Джессика Мейр. Кук стартовала к МКС 14 марта 2019 года на корабле "Союз МС-12". Это ее первый космический полет. Меир отправилась в свою тоже первую космическую экспедицию на корабле "Союз МС-15" 25 сентября 2019 года. Планируется, что они совершат 18 октября 2019 года совместный выход на внешнюю поверхность МКС, это событие должно стать первым в истории "только женским" выходом в открытый космос. Он будет посвящен замене блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС, с которым недавно возникли проблемы.
Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта 2019 года с участием американок Кристины Кук и Энн Макклейн, которая работала на МКС с 3 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года и дважды выходила на внешнюю поверхность станции. Однако совместный выход двух женщин не состоялся из-за того, что Макклейн после первой своей работы в открытом космосе поняла о необходимости замены размера скафандра на другой, а его не оказалось. Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников