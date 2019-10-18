Женщины в космосе

На борту космических кораблей летали не только мужчины, но и женщины. С 1963 года, когда в космосе побывала первая женщина, и по сентябрь 2019 года в космическом пространстве побывали 64 женщины, в том числе из СССР и РФ – четыре, США – 50, Канады, Японии и Китая – по две, Великобритании, Франции, Италии и Республики Кореи – по одной.