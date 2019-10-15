Выход сразу двух женщин в открытый космос состоится раньше запланированного

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый в истории выход в открытый космос двух женщин состоится 17 октября, его выполнят американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

В начале октября НАСА сообщило, что женский выход состоится 21 октября.

Как отмечается на сайте НАСА, выход Кук и Меир будет посвящен замене блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС, с которым недавно возникли проблемы.

Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра. Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.