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РИА Новости

Выход сразу двух женщин в открытый космос состоится раньше запланированного

18:40 15.10.2019
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© Twitter/Scott D. Tingle‏Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый в истории выход в открытый космос двух женщин состоится 17 октября, его выполнят американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
В начале октября НАСА сообщило, что женский выход состоится 21 октября.
Как отмечается на сайте НАСА, выход Кук и Меир будет посвящен замене блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС, с которым недавно возникли проблемы.
Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра. Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.
Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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