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РИА Новости

Источник: улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС

03:02 14.10.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир, улетевшие на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре, могут возвратиться на Землю в середине апреля 2020 года вместо конца марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Скрипочка и Меир отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-15" 25 сентября вместе с первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который проведя восемь дней на станции вернулся на Землю 3 октября.
"Приземление корабля "Союз МС-15" может быть перенесено с 30 марта на 17 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины задержки.
Роскосмос не стал комментировать РИА Новости данную информацию.
Вместе со Скрипочкой и Меир на Землю возвратится американец Эндрю Морган, прилетевший на станцию в июле.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Джессика МеирОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияРИА Наука
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