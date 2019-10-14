Источник: улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир, улетевшие на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре, могут возвратиться на Землю в середине апреля 2020 года вместо конца марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Скрипочка и Меир отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-15" 25 сентября вместе с первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который проведя восемь дней на станции вернулся на Землю 3 октября.

"Приземление корабля "Союз МС-15" может быть перенесено с 30 марта на 17 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины задержки.

Роскосмос не стал комментировать РИА Новости данную информацию.

Вместе со Скрипочкой и Меир на Землю возвратится американец Эндрю Морган, прилетевший на станцию в июле.