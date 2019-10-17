Дело об убийстве Дмитрия Холодова

17 октября 1994 года в редакции газеты "Московский комсомолец" на рабочем месте в результате срабатывания взрывного устройства погиб журналист Дмитрий Холодов

Мина-ловушка была помещена в портфель-дипломат.

Взрывное устройство сработало, когда Холодов пытался его открыть в своем кабинете, держа на коленях. Журналист получил травму в виде крупного перелома бедра с обширной рвано-размозженной раной, а также другие телесные повреждения, осложнившиеся шоком и кровопотерей. Дмитрий Холодов был доставлен в институт имени Склифософского, где врачи констатировали, что он скончался.

При взрыве также пострадали трое сотрудников редакции "МК".

18 октября 1994 года было возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РФ ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах").

11 ноября 1994 года был задержан первый подозреваемый по делу – взрывотехник полковник ГРУ Владимир Кузнецов, но его причастность к смерти журналиста не подтвердилась, и в июне 1995 года обвинение было снято.

С 1998 по 1999 год по подозрению в организации и осуществлении убийства Холодова были задержаны шестеро бывших и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск – полковник в отставке Павел Поповских, командир отряда спецназа майор Владимир Морозов, бывший десантник Константин Барковский, офицер ВДВ Александр Сорока, бывший командир отряда спецназа Константин Мирзоянц, а также замгендиректора частного охранного предприятия "Росс" Александр Капунцов.

Им было предъявлено обвинение в убийстве Холодова, а также в совершении ряда других преступлений. По версии обвинения, в 1993 году в "МК" появились негативные материалы о деятельности Минобороны, на которые бывший тогда министром обороны Павел Грачев крайне болезненно реагировал. По личному указанию Грачева, Холодова перестали пускать на пресс-конференции министерства. Грачев поставил перед Поповских задачу прекратить эти публикации и установить их источник.

В мае 1994 года Поповских пытался взять под контроль деятельность Холодова, "а в августе 1994 года поручил Морозову организовать сбор информации о Холодове путем установления наружного наблюдения". Затем, по утверждению следствия, он принял решение о ликвидации Холодова.

Как утверждала сторона обвинения, между подсудимыми было четкое распределение ролей. Например, Морозов способствовал похищению боеприпасов. По словам прокурора, под видом боевых учений были похищены боеприпасы на общую сумму более трех миллионов рублей, часть из них была использована для изготовления взрывного устройства, которое было подложено в дипломат Холодова. По данным прокуратуры, Барковский сдал этот кейс в камеру хранения на Казанском вокзале, а 17 октября фигуранты дела передали Холодову ключ от камеры хранения. В этот же день журналист забрал кейс и в 15.00 в редакции прогремел взрыв. Прокурор отмечала, что обвиняемые "совершили преступление из корыстных побуждений: Поповских – из желания угодить Грачеву (тогдашнему министру обороны РФ), остальные с целью помочь начальству".

В ходе судебных слушаний экс-глава министерства обороны Павел Грачев заявил , что давая указание разобраться с Холодовым, он не имел в виду физическое устранение. "Кто-то из моих подчиненных меня неправильно понял", – заявил он.

26 июня 2002 года Московский окружной военный суд (МОВС) оправдал подсудимых, однако приговор был отменен 27 мая 2003 года Военной коллегией Верховного суда по протесту Генпрокуратуры и жалобе потерпевших – родителей и коллег Дмитрия Холодова. Дело было направлено в суд на новое рассмотрение.

10 июня 2004 года МОВС вновь оправдал всех шестерых подсудимых. "Обвинения прокуратуры голословны и не нашли своего подтверждения в суде", – говорится в приговоре. Суд также вынес частное определение, касающееся прокуратуры: он установил, что при проведении следствия сотрудники прокуратуры допустили ряд нарушений.

В частности, суд установил, что Барковский был заключен под стражу незаконно и допрашивался в отсутствие адвокатов. По мнению суда, еще двое фигурантов дела – Сорока и Капунцов – были задержаны без достаточных на то оснований.

Также суд установил, что главный обвиняемый в убийстве журналиста Павел Поповских незаконно содержался под арестом в СИЗО с февраля 1998 по июнь 2002 года.

11 июня 2004 года Генпрокуратура направила кассационную жалобу на приговор по делу Холодова в Военную коллегию Верховного суда РФ.

14 марта 2005 года Военная коллегия Верховного суда подтвердила законность оправдательного приговора, и он вступил в силу.

В январе 2006 года Президиум Верховного суда подтвердил, что Генпрокуратура допустила нарушения прав на защиту обвиняемых по уголовному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Таким образом, суд оставил без удовлетворения протест Генеральной прокуратуры, в котором она просила отменить определение Московского окружного военного суда (МОВС) от 10 июня 2004 года.

Родители Дмитрия Холодова в августе 2005 года подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Однако суд отклонил ее по формальным основаниям. Прежде всего потому, что убийство произошло в октябре 1994 года, а Россия присоединилась к Европейской конвенции по правам человека лишь в мае 1998 года. Ссылаться на процессуальные нарушения, в результате которых было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство, родители, по мнению Европейского суда, были не вправе, поскольку не заявляли в ходе процесса параллельный гражданский иск. Что касается нарушенного права на свободу выражения мнений, то заявить его, по мнению суда, мог только сам Дмитрий Холодов, а не его родители.

В декабре 2005 года бывший начальник разведки ВДВ, дважды оправданный судом по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова, Павел Поповских подал иск на Российскую Федерацию в лице Минфина о возмещении морального вреда в размере 52 миллионов рублей.

В феврале 2006 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Павла Поповских о компенсации морального вреда за его незаконный арест по обвинению в убийстве Дмитрия Холодова. Полковнику присудили 150 тысяч рублей, что в 33 раза меньше суммы, обозначенной в иске.

Кроме того Павел Поповских подал иск к Генпрокуратуре РФ за необоснованное обвинение в убийстве Дмитрия Холодова. В декабре 2005 года Московский окружной военный суд обязал Минфин выплатить ему 2,1 миллиона рублей компенсации. Суд также обязал прокурора Ирину Алешину лично принести публичные извинения Павлу Поповских.

Данное решение было отменено военной коллегией Верховного суда, в ответ Поповских увеличил сумму претензий до 6,5 миллиона рублей. В мае 2006 года Московский окружной военный суд сократил ее до 2,795 миллиона.

Суд также освободил Генпрокуратуру России от принесения Поповских извинений.

В декабре 2006 года МОВС обязал Генпрокуратуру РФ принести официальные извинения военнослужащему ВДВ Константину Мирзаянцу и взыскать с Минфина в его пользу 9,771 млн рублей.

В апреле 2009 года МОВС взыскал 7,973 миллиона рублей в пользу бизнесмена Константина Барковского.

Также компенсацию за незаконное уголовное преследование получили еще двое бывших обвиняемых, которым было выплачено 4,250 миллиона и 9,771 миллиона рублей.

В настоящее время убийство Дмитрия Холодова остается нераскрытым

В феврале 2018 года скончался Павел Поповских, обвинявшийся в убийстве Дмитрия Холодова.