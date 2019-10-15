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РИА Новости

РЖД предложили коллегам из других стран ввести единые стандарты в поездах

12:12 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. РЖД предлагают железным дорогам других стран с колеей 1520 миллиметров подумать о введении единых требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
По его словам, за восемь месяцев 2019 года перевозки пассажиров в международном сообщении между странами, входящими в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, снизились на 5,5% и составили 12,4 миллиона человек, а количество фирменных поездов и фирменных групп вагонов сократилось на шесть единиц, до семи. При этом, отметил он, еще 10 лет назад в международном сообщении курсировало 25 пар таких поездов и групп вагонов.
В поезде дальнего следования Москва-Новороссийск.
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"В чем же причины такого сокращения? Помимо стоимости билетов и времени в пути, одним из важных факторов снижения конкурентоспособности является износ и старение парка пассажирских вагонов. Это ведет к невозможности их аттестации в соответствии с повышенными требованиями к поездам категории "фирменный", - сказал Белозеров, выступая на заседании Совета.
Он резюмировал, что в результате пассажир лишается комфортных условий проезда, а это одно из основных конкурентных преимуществ пассажирского сервиса. "Считаю необходимым дать поручение комиссии по пассажирскому хозяйству рассмотреть вопрос о введении единых унифицированных требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах", - предложил глава РЖД.
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В качестве примера очень верной стратегии борьбы за пассажира он привел финские железные дороги, которые в ближайшие годы намерены инвестировать четверть миллиарда евро в обновление пассажирских вагонов, что в том числе может позволить существенно сократить время в пути. "Очень правильна и финская инициатива по наращиванию количества передающих станций мобильной связи вдоль железных дорог, что позволит новым поколениям пассажиров, не мыслящих жизни без интернета, путешествовать с еще большим комфортом", - рассказал Белозеров.
Еще одним важным моментом он назвал постоянный поиск новых направлений перевозок пассажиров. В этой связи большой интерес вызывает проект пассажирского сообщения между Баку и Анкарой, реализация которого запланирована в ближайшем будущем.
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