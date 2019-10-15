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РИА Новости

Курды, американцы и турецкий блицкриг. Что происходит на севере Сирии

08:48 15.10.2019 (обновлено: 10:39 15.10.2019)
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Хасеке, Камышлы, Табка — Сирийская арабская армия вошла в несколько населенных пунктов на северо-востоке страны, подконтрольном курдам. На очереди крупные города Манбидж и Кобани. По словам официального представителя курдской автономии Бадрана Джиа Курда, после вторжения Турции Дамаску дали зеленый свет на размещение войск вдоль всей границы с Турцией. О последних событиях в регионе — в материале РИА Новости.

Ответ Дамаска

На север Сирии Турция вторглась 9 октября. Главной целью операции Эрдоган объявил зачистку от курдских сил самообороны 30-километровой "зоны безопасности", где планируется расселить около двух миллионов сирийских беженцев, перебравшихся из-за войны в Турцию.
Войска продвигаются быстро. Уже 12 октября турки захватили Рас-эль-Айн, административный центр одноименного района провинции Хасеке. На следующий день агентство Anadolu сообщило, что под контроль Анкары перешел еще один важный населенный пункт — Телль-Абъяд. Кроме того, турки перерезали стратегически значимую трассу М4 Алеппо — Хасеке, соединяющую северо-восточные районы Сирии с остальными регионами.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Утром в понедельник Минобороны Турции отчиталось, что с начала операции ликвидированы 550 бойцов курдских формирований. Курдам же, лишенным прямой военной поддержки США, противопоставить организованной и дисциплинированной армии противника практически нечего.
"В этих условиях вероятность примирения центрального правительства Сирии и сирийских курдов весьма высока, — отметил в беседе с РИА Новости иранский специалист по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан. — Правительство нуждается в таком сотрудничестве, чтобы ответить на посягательства Турции".
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Анкары на севере страны. И, судя по всему, от слов перешли к делу. Эксперты считают, что соглашение между Дамаском и курдами — естественный итог турецкого наступления.
© Фото : SANAСирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
© Фото : SANA
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
По мнению Амирахмадиана, официальный Дамаск может пойти даже на то, чтобы предоставить курдам автономию. С одной стороны, это ослабило бы политические позиции Турции, а с другой — стабилизировало ситуацию на севере Сирии.
Некоторые наблюдатели также не исключают, что действия Дамаска могут привести к прямой военной конфронтации с турецкими войсками. Советник Реджепа Эрдогана Ясин Актай уже указал, что соглашение курдов с правительством Сирии — проявление враждебности к Турции.
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Вчера, 18:32Война в Сирии
Действия Турции не соответствуют тезису о целостности Сирии, заявил Ушаков
"Будет ли Турция воевать с Сирией, вставшей на защиту курдов, судить пока рано, — рассказывает РИА Новости президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — Думаю, этот вопрос решится после разговора Трампа и Эрдогана, который состоится в Вашингтоне через месяц. Понятно, что как минимум решена проблема диалога курдов и Дамаска. При этом Эрдоган впервые упомянул, что Сирия должна сохранить границы и целостность территории. Но он видит некоторую буферную зону, куда намерен переправить немыслимое количество сирийских беженцев. Предсказывать, как это все будет и что ждет Идлиб с Заевфратьем, очень сложно".

Недовольство союзников

Между тем военная операция может всерьез рассорить Турцию с союзниками по Североатлантическому альянсу. В частности, Дональд Трамп пригрозил, что вместе с конгрессом введет "мощные санкции" против Анкары, если наступление не прекратится.
И без того непростую ситуацию усугубил инцидент, произошедший в первые дни турецкой кампании. По данным Пентагона, по военнослужащим США, находившимся в окрестностях города Кобани, нанесла удар турецкая артиллерия. Отмечается, что обстрел произошел в нескольких сотнях метров от зоны безопасности. Согласно сообщению американского оборонного ведомства, турки знали, что там располагались американские военные.
Граница Акчакале – Тель Абьяд
13 октября, 10:36Радио Sputnik
WP: Турция могла намеренно обстрелять в Сирии американских военных
Газета The Washington Post предположила, что турецкие артиллеристы могли намеренно обстрелять позиции союзников по НАТО, чтобы оттеснить их от Кобани и установить контроль над гораздо большей территорией, чем предусмотрено договоренностями Анкары и Вашингтона. В Минобороны Турции объяснили, что огонь велся по позициям курдов, и добавили, что прекратили обстрел сразу же, как получили уведомление от американской стороны.
Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье заявил, что около тысячи военнослужащих США выведут из Сирии для обеспечения их безопасности. В свою очередь, Дональд Трамп признал, что американские солдаты не обязаны обеспечивать безопасность границы Сирии с Турцией и должны уйти.
© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Действия Эрдогана раскритиковали и остальные участники блока НАТО. О готовности принять карательные меры против турецкой экономики сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Осудила военную операцию и Франция, пообещавшая принять все меры для прекращения турецкого наступления. Париж опасается, что действия Турции обернутся усилением террористической активности в регионе. Ранее сразу несколько европейских стран решили прекратить продавать вооружение Анкаре.
Все это, понятно, вызвало нервную реакцию Реджепа Эрдогана. В понедельник он призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Вчера, 11:54Война в Сирии
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
"Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами?" — спросил президент Турции на пресс-конференции. И добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".
Напомним, Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и расценивает ее присутствие на своих южных границах как угрозу национальной безопасности.
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Марк ЭсперМинобороны ТурцииВойна в СирииДональд ТрампСовет Федерации РФРеджеп Тайип Эрдоган
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