Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017

Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ установлены 8 декабря 1971 года . В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году – посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР.

Между Россией и Эмиратами традиционно поддерживается устойчивый, доверительный политический диалог, подкрепленный насыщенными многоплановыми контактами на высшем и высоком уровнях.

В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посещал Россию с визитами в сентябре 2006 года, июне 2009 года, октябре 2012 года, в сентябре 2013 года, октябре 2014 года, августе и октябре 2015 года, марте 2016 года, апреле 2017 года, июне 2018 года.

По итогам последней встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве 1 июня 2018 года подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал ОАЭ в феврале 2007 года, в ноябре 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале и августе 2017 года.

Очередной рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в ОАЭ состоялся в марте 2019 года.

Глава МИД России был принят наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, а также провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ, сопредседателем межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

Глава эмиратского внешнеполитического ведомства Абдалла бен Заед Аль Нахайян посещал Москву в октябре 2006 года, в июне 2010 года, в феврале 2012 года, в мае 2015 года, в феврале и ноябре 2016 года, в июне 2019 года.

Россия и ОАЭ поддерживают межпарламентские связи. 13-14 апреля 2016 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в ОАЭ.

Валентина Матвиенко была принята наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, а также вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай Мухаммедом Аль Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси

1-4 июня 2016 года Амаль аль-Кубейси совершила ответный визит в Российскую Федерацию. Состоялась встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным

2 июля 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин и председателя Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси провели встречу "на полях" Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

Развиваются российско-эмиратские связи по линии субъектов федерации. Эмираты регулярно посещает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое внимание сотрудничеству с ОАЭ уделяет руководство Татарстана.

Торгово-экономические отношения между Россией и ОАЭ регулируются межправительственным Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 1990 года.

В 1994 году учреждена Межправительственная российско-эмиратская комиссия (МПК) по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Очередное девятое заседание прошло 13 октября 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В течение последних нескольких лет отмечается последовательный рост двустороннего товарооборота с ОАЭ. В 2017 году товарооборот России с ОАЭ составил 1,6 миллиарда долларов , увеличившись на 31,09% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году он увеличился на 3,6% и составил 1,7 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил – 1,5 миллиарда долларов, импорта – 205,8 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот России с ОАЭ составил 782,3 миллиона долларов , в том числе российский экспорт – 663,2 миллиона долларов и импорт – 119,09 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен драгоценными металлами и камнями; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; минеральными продуктами; продукцией химической промышленности металлами и изделиями из них и др. В структуре импорта – продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др.

В ОАЭ функционируют около 40 представительств российских компаний, среди которых ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл Оверсиз Лтд.", ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Амтел", ОАО "Стройтрансгаз", ОАО "Металлургическая трубная компания", ЗАО "Интеркомхолдинг", ОАО "Алроса", ОАО "Металлоинвест", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "КАМАЗ" и др.

"Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в сфере мирного атома – осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте 2018 года, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов. Россия также ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака"

Развивается военно-техническое сотрудничество. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах страна получила значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области.

Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки "Дубай Аэрошоу".

На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций.

Осуществляется сотрудничество в сфере космоса. В сентябре 2019 года в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида на МКС был доставлен первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Важная составляющая российско-эмиратских отношений – культурно-гуманитарные контакты.

В октябре 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Российской Федерации и министерством высшего образования и научных исследований ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований.

В июне 2016 года МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт науки и технологий Масдар (Абу-Даби) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в образовательной, научной и инновационной деятельности.

Осуществляется сотрудничество в сфере СМИ. В марте 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Объединенных Арабских Эмиратов WAM и информационным агентством и радио Sputnik

Частыми гостями в Эмиратах являются артисты и творческие коллективы из России, концерты которых пользуются неизменным успехом у местной публики.