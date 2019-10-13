Самые разрушительные тайфуны в АТР в 2010-2019 годах

2019
12 октября на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу обрушился тайфун "Хагибис". Давление в его центре составляло 945 гектопаскалей, сила ветра - до 45 метров в секунду, при порывах - до 65. Рекомендация об эвакуации была объявлена для трех миллионов человек. В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. отключение электроэнергии произошло более чем в 376 тысячах домов. Пострадало 170 человек, погибли 25 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
2018
30 сентября на японский архипелаг обрушился мощный тайфун "Трами", циклон пронесся от южной префектуры Окинава до севера главного японского острова Хонсю. Около 3,8 миллиона японцев по всей стране получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой оползней и наводнений, были отменены свыше 1 тысячи рейсов. В результате удара стихии погибли четверо, пострадали не менее 205 человек, еще один человек числится пропавшим без вести.
2017
4 ноября на центральные провинции Вьетнама обрушился мощный тайфун. Под водой оказались более 100 тысяч домов. Погибли 89 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести.
7 августа тайфун "Нору" обрушился на побережье префектуры Вакаяма на главном японском острове Хонсю. Давление в центре тайфуна составило 982 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигало 23 метров в секунду, при порывах — до 35. В результате шквалистого ветра и паводков, пострадали не менее 42 человек, двое погибли.
2016
3 октября тайфун "Чаба" начался в Цусимском проливе и затронул часть юга Корейского полуострова и западное побережье Японии. Около 227 тысяч домов остались без света, японские авиакомпании отменили 122 рейса. Погибли по меньшей мере четыре человека, три человека пропали без вести.
30 августа тайфун "Лайонрок" обрушился на север и северо-восток Японии, двигаясь со скоростью 40 км/ч. Произошли прорывы дамб и разливы рек, погибли 22 человека. По масштабам разрушительных последствий тайфун стал самым крупным стихийным бедствием в префектуре Иватэ, только в ней ущерб от тайфуна составил около 1,39 миллиарда долларов.
2015
24 августа сильный тайфун "Гони" обрушился в южной префектуре Окинава в Японии. Тайфун серьезно нарушил работу транспорта в Японии. Было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов, с перебоями работало железнодорожное сообщение. Почти 50 тысяч домов остались без света из-за обрывов линий электропередач. В результате разгула стихии пострадали не менее 118 человек.
2014
13 октября на Японию обрушился тайфун "Вонгвонг". Рекомендация об эвакуации была объявлена для 1,76 миллиона человек.
Были частично разрушены около 50 жилых домов в девяти префектурах, подтоплены около полутысячи строений, японские авиакомпании отменили 660 рейсов. Общее число пострадавших в результате удара стихии составило 99 человек в 25 префектурах.
29 июля тайфун "Халон" сформировался в районе Марианских островов в Японии. В результате шквалистого ветра и ливневых дождей погибли 11 человек, не менее 92 получили травмы.
8 июля чрезвычайно сильный тайфун "Ногури" принес на юг Японии проливной дождь, шквалистый ветер и высокие волны на море. Сила ветра при порывах достигала 70 метров в секунду. Из-за тайфуна остались без электричества более 104 тысяч жилых домов, было отменено более 200 авиарейсов. Погибли 4 человека, еще 63 получили травмы различной степени тяжести.
2013
8-9 ноября супертайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") прошел через центральную часть Филиппин, полностью уничтожив или частично повредив 1,1 миллиона домов и лишив крова над головой четыре миллиона человек. Тайфун стал самым губительным за всю историю этой страны. Официальный список жертв стихии все время пополняется и к середине апреля 2014 года достиг 6,3 тысячи. В списках пропавших без вести остаются 1061 человек, тогда как уточненное число раненых приблизилось к 28,7 тысячи. На апрель 2014 года Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях оценивал материальный ущерб от стихийного бедствия почти в 89,6 миллиарда филиппинских песо (чуть более двух миллиардов долларов).
В ночь на 22 августа тайфун "Трами" обрушился на восточное побережье Китая. В провинции Фуцзянь пострадали 485 тысяч человек, затоплены более двух тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, около 150 домов в центральной провинции Хунань разрушены. Всего в провинции Хайнань от непогоды пострадали более 360 тысяч человек, в Гуанси-Чжуанском автономном регионе – 200 тысяч человек. Экономический ущерб от "Трами" оценивался в один миллиард юаней (163 миллиона долларов). Двое человек погибли от последствий проливных дождей, вызванных тайфуном, в пострадавших районах властям пришлось эвакуировать более 350 тысяч граждан.
В ночь на 13 июля тайфун "Солик" обрушился на остров Тайвань. В результате 104 человека пострадали, два человека погибли. Около 300 тысяч человек были эвакуированы. В аэропортах были отменены или отложены 170 рейсов, закрыты школы. Порядка 2,3 тысячи туристов были эвакуированы из города Тайдун на юге Тайваня.
2012
4 декабря тайфун "Пабло" достиг крупнейшего филиппинского острова Минданао. Вырывающий деревья с корнями ветер скоростью до 175 километров в час с порывами до 210 километров принес с собой проливные дожди, вызвал наводнения и оползни. На значительной части острова Минданао были нарушены энергоснабжение и связь. Число жертв тайфуна "Пабло" (по международной классификации "Бофа") на Филиппинах превысило 140. По данным национальной гражданской обороны, в убежищах и эвакоцентрах находились почти 180 тысяч человек, всего от стихии пострадали более 213 тысяч филиппинцев.
28 августа тайфун "Болавен" вышел на юг Желтого моря и начал движение в северо-восточном направлении. В течение нескольких дней он достиг своей максимальной мощи, скорость ветра в эпицентре достигала 70 метров в секунду, высота волн – десять метров. Вскоре он достиг японский остров Окинава и Корейский полуостров. В результате стихии в КНДР погибли 48 человек, почти 21,2 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома из-за наводнения, были полностью или частично разрушены около 6,7 тысяч жилых домов. От стихии пострадали 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, были повалены более 16 тысяч деревьев. Был нанесен ущерб 880 заводам и учреждениям административного и коммунального хозяйства. Территорию Приморья "Болавен" достиг в ночь на 29 августа. Порывы ветра доходили до 25 метров в секунду, на побережье – 30-35 метров в секунду. Дождь, принесенный тайфуном, поднял уровень рек в Приморье до полутора метров. В энергосетях "Приморских электрических сетей" были зафиксированы десятки отключений, наиболее сильно пострадали южные и центральные районы.
2011
В ночь на 17 декабря на южную часть филиппинского архипелага, остров Минданао, обрушился тайфун "Ваши", ставший причиной наводнений и ливневых паводков. Число жертв составило почти 1,5 тысячи человек. Свои дома были вынуждены покинуть более 108 тысяч человек.
5 августа тайфун "Муйфа" обрушился на восточное побережье Китая. Пострадали 183 уезда пяти регионов страны, размер ущерба превысил 3,13 миллиарда юаней (486 миллионов долларов). От стихии пострадали 3,7 миллиона человек в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун и городе Шанхай. Эвакуированы более 1,4 миллиона человек, разрушены более 600 домов.
2010
23 октября тайфун "Меги" обрушился на восточно-китайскую провинцию Фуцзянь. В результате пострадали более 730 тысяч жителей региона. Стихией были охвачены 24 населенных пункта, эвакуированы свыше 313 тысяч человек. Из-за сильного ветра остановлена работа 253-х промышленных и горнодобывающих предприятий. Экономический ущерб от тайфуна превысил 2,8 миллиарда юаней (417 миллионов долларов).
В ночь на 23 октября тайфун "Гири" обрушился на западное побережье Мьянмы. Порывы ветра достигали 180 километров в час. Погибли 27 человек, 15 человек пропали без вести. Было эвакуировано более 50 тысяч местных жителей, проживавших, в основном, в бамбуковых хижинах. Особенно сильно от "Гири" пострадал штат Ракхайн, где тайфун разрушил четыре тысячи жилых построек, правительственных зданий и монастырей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости