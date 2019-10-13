Самые разрушительные тайфуны в АТР в 2010-2019 годах

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Были частично разрушены около 50 жилых домов в девяти префектурах, подтоплены около полутысячи строений, японские авиакомпании отменили 660 рейсов. Общее число пострадавших в результате удара стихии составило 99 человек в 25 префектурах.