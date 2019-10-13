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РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 25 человек

11:55 13.10.2019 (обновлено: 14:03 13.10.2019)
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© REUTERS / KyodoПоследствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия тайфуна "Хагибис" в Японии
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. В Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис" погибли 25 человек, сообщает агентство Киодо.
Еще 15 местных жителей числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших возросло до 170. Приказы об эвакуации трех миллионов человек в некоторых префектурах (в том числе Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба) остаются в силе.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Вчера, 10:05РИА Новости
В Японии пожилая женщина выпала из вертолета в ходе спасательной операции
В субботу вечером в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Позже на остров Хонсю обрушился тайфун "Хагибис". Давление в его центре составляло 945 гектопаскалей, сила ветра — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.
В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры линий электропередачи. Более чем 370 домов остались без электричества.
Сегодня в Токио возобновилось движение метро и поездов. Нормализация внутренних авиаперелетов ожидается к понедельнику, международные авиарейсы возобновлены, но наблюдаются задержки.
В спасательных работах принимают участие около 27 тысяч военных.
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
12 октября, 10:40РИА Новости
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
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