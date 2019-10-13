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РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек

10:52 13.10.2019 (обновлено: 11:41 13.10.2019)
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© REUTERS / KyodoСолдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна "Хагибис". 13 октября 2019
Солдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна Хагибис. 13 октября 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 19 погибших. Число пострадавших достигло 166 человек.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередачи. Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.
В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключение электроэнергии произошло более чем в 376 тысячах домов, что примерно в три раза больше, чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключение воды зафиксировано почти в 14 тысячах домов.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Вчера, 09:53РИА Новости
Удар стихии: тайфун "Хагибис" в Японии
В спасательных работах принимают участие около 27 тысяч служащих сил самообороны Японии.
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