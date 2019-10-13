В Саратове сотни человек простились с убитой девочкой

Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой девятилетней Лизы Киселевой

Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой девятилетней Лизы Киселевой

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости. В Саратове простились с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание прошло в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили всех желающих проститься с погибшей школьницей.

Церемония длилась около двух часов. Жители Саратова несли цветы, венки и мягкие игрушки, которые после прощания сложили в грузовой автомобиль и отправили в кортеже с гробом на кладбище.

Убитую девочку похоронят на кладбище в окрестностях Саратова.

Исчезновение ребенка

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.

В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.

Подозреваемый в убийстве ребенка, 35-летний местный житель, задержан и уже признал вину. У мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

Из показаний задержанного следует, что он самовольно поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет о встрече с ним взрослым.

СМИ писали , что после задержания полицейским пришлось вести мужчину через толпу, требовавшую самосуда. Сейчас обстановка в городе спокойная, уточнила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.