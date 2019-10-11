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РИА Новости

В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"

10:54 11.10.2019 (обновлено: 11:14 11.10.2019)
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© Фото : СК РФСотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Обстановка в Саратове после убийства девятилетней девочки спокойная, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
Ранее стало известно о задержании подозреваемого в совершении преступления. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.

Подробности дела

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.
В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что у задержанного есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.
Опубликовано видео с места поисков вещей пропавшей в Саратове девочки
09:05РИА Новости
Опубликовано видео с места поисков убитой в Саратове девочки
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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