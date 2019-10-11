В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Обстановка в Саратове после убийства девятилетней девочки спокойная, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
Ранее стало известно о задержании подозреваемого в совершении преступления. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Подробности дела
Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.
В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что у задержанного есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.