В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"

САРАТОВ, 11 окт — РИА Новости. Обстановка в Саратове после убийства девятилетней девочки спокойная, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в совершении преступления. СМИ писали , что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.

Подробности дела

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.

В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.