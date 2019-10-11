В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки

"Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям", — сказали представители власти собравшимся.

Ранее зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил РИА Новости, что пропавшую девочку нашли мертвой, однако не стал уточнять, что привело к смерти. В среду утром школьница вышла из дома, но по пути в учебное заведение она пропала. В тот же день девочку начали искать полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".