В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
"Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям", — сказали представители власти собравшимся.
Ранее зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил РИА Новости, что пропавшую девочку нашли мертвой, однако не стал уточнять, что привело к смерти. В среду утром школьница вышла из дома, но по пути в учебное заведение она пропала. В тот же день девочку начали искать полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
В четверг вечером в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины 30-40 лет по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка, однако в пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили.
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