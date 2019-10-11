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РИА Новости

В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки

02:49 11.10.2019 (обновлено: 08:27 11.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
"Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям", — сказали представители власти собравшимся.
Ранее зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил РИА Новости, что пропавшую девочку нашли мертвой, однако не стал уточнять, что привело к смерти. В среду утром школьница вышла из дома, но по пути в учебное заведение она пропала. В тот же день девочку начали искать полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
В четверг вечером в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины 30-40 лет по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка, однако в пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили.
Тува
8 октября, 13:27РИА Новости
В тувинской тайге пропал подросток
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Убийство девочки в СаратовеСаратовская областьСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Люди правы. Ни какой гуманности не должно быть по отношению к тем кто убивает, насилует и ворует. Пора уже начать пользоваться статьёй 59 УК РФ Смертная казнь, без какого либо помилования на ПЖ и 25 лет дабы не содержать этих упырей.
11 октября, 03:54
Антон Кузьмин
27430106
Вот как тут без смертной казни, люди скоро сами начнут ее применять.
11 октября, 03:32
с старый прапор
23330106
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