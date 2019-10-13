Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" проходит в Калининграде в 16-й раз

КАЛИНИНГРАД, 13 окт - РИА Новости. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открывается в Калининграде в воскресенье спектаклем Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской "Доктор Живаго".

"В этом году в "Сезонах" принимают участие шесть театров. Откроет фестивальную программу Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, который отмечает 75-летие. Калининградским зрителям на сцене областного драмтеатра будет показан спектакль режиссера Леонида Алимова "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака", - сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Нынешний фестиваль уже 16-й, он продлится до 3 декабря.

В октябре Национальный академический драматический театр имени Горького из Белоруссии покажет спектакль "Знойные мамочки" по пьесе Дэвида У. Кристнера. Его выступления проходят в рамках проекта министерства культуры России "Русский театр. Без границ". Режиссёр-постановщик – художественный руководитель театра Сергей Ковальчик.

Зрителей также ждет встреча с труппой МХАТ имени Горького: спектакль "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана, режиссер-постановщик - народный артист России Андрей Кончаловский.

Завершит фестивальный октябрь московский театр Et cetera, он покажет "В зоне доступа" по пьесе Полины Бабушкиной.

В ноябре Центральный театр кукол имени Образцова представит детский спектакль "Снеговик" по мотивам сказки Андерсена. Кроме того, калининградским зрителям покажут спектакль "Турандот" по сказке Карло Гоцци.

Театральный марафон в Калининграде завершится спектаклем "Барабаны в ночи" московского театра имени Пушкина.