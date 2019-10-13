Абэ выразил соболезнования семьям жертв тайфуна

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших в результате мощного тайфуна "Хагибис", обрушившегося на страну накануне.

По последним данным, число погибших в результате прохождения тайфуна в Японии выросло до 9 человек, около 125 человек пострадали, 15 человек пропали без вести.

"Я молюсь о душах погибших и хотел бы выразить искренние соболезнования семьям", - заявил журналистам Абэ. Трансляция велась телеканалом NHK.

По словам японского премьера, в поисково-спасательных операциях задействованы сотрудники полиции, противопожарных служб, а также около 27 тысячи служащих сил самообороны Японии.

Утром воскресенья при офисе премьер-министра был создан экстренных кризисный штаб для координации действий правительства для ликвидации последствий тайфуна.

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысяч домов, что примерно в три раза больше чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.