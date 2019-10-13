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РИА Новости

Ректор МГИМО оценил введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку

03:07 13.10.2019 (обновлено: 14:44 13.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сначала нужно обеспечить достойный уровень преподавания иностранных языков во всех российских школах, а потом уже вводить обязательный единый государственный экзамен по этому предмету, считает ректор Московского государственного университета международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.
"Сначала надо обеспечить достойный уровень его преподавания в школах, а потом уже требовать от ребят ЕГЭ", — рассказал Торкунов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о его отношении к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
Он отметил, что в некоторых школах толком нет преподавателей, дети занимаются в группах по 30-35 человек. По мнению Торкунова, в такой группе хорошо подготовить каждого невозможно.
Отвечая на вопрос об обязательном ЕГЭ по отечественной истории, ректор МГИМО заявил, что "обязать знать свою историю таким образом, может быть, было бы и правильно".
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"Мне кажется, что нам важнее пробудить интерес наших школьников к истории через фильмы, телепрограммы, интернет-ресурсы, исторические игры", — добавил Торкунов.
Он отметил, что выпускники, которые не готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, "знают ее не совсем хорошо".
"Все-таки нужно еще поразмыслить, посоветоваться с педагогической общественностью, с учителями истории в школах и с родителями", — уточнил он.
Полную версию интервью с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
Виктор Садовничий
19 сентября, 13:07РИА Новости
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
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Российская академия наукМГИМОАнатолий ТоркуновРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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