Ректор МГИМО оценил введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сначала нужно обеспечить достойный уровень преподавания иностранных языков во всех российских школах, а потом уже вводить обязательный единый государственный экзамен по этому предмету, считает ректор Московского государственного университета международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Сначала надо обеспечить достойный уровень его преподавания в школах, а потом уже требовать от ребят ЕГЭ", — рассказал Торкунов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о его отношении к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Он отметил, что в некоторых школах толком нет преподавателей, дети занимаются в группах по 30-35 человек. По мнению Торкунова, в такой группе хорошо подготовить каждого невозможно.

Отвечая на вопрос об обязательном ЕГЭ по отечественной истории, ректор МГИМО заявил, что "обязать знать свою историю таким образом, может быть, было бы и правильно".

"Мне кажется, что нам важнее пробудить интерес наших школьников к истории через фильмы, телепрограммы, интернет-ресурсы, исторические игры", — добавил Торкунов.

Он отметил, что выпускники, которые не готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, "знают ее не совсем хорошо".

"Все-таки нужно еще поразмыслить, посоветоваться с педагогической общественностью, с учителями истории в школах и с родителями", — уточнил он.