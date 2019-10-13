Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Несколько полицейских погибли в Кении в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщила местная полиция.

В пресс-релизе, опубликованном в Twitter Национальной полицейской службы Кении, отмечается, что инцидент произошел в субботу в момент, когда автомобиль полиции проезжал недалеко от границы с Сомали. По данным агентства Рейтер, жертвами взрыва стали по меньшей мере десять сотрудников полиции.

"К сожалению, мы потеряли несколько офицеров, автомобиль, в котором они ехали, был серьезно поврежден", - говорится в заявлении, в котором точное число жертв не приводится.