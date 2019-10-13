Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T00:19Z
https://ria.ru/20191013/1559715702.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104882/77/1048827783_0:171:2000:1296_1036x0_80_0_0_41de58a43932269ef16af12bf0e085b8.jpg
РИА Новости

Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства

00:19 13.10.2019
53
© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"
Член группировки Аш-Шабаб
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Несколько полицейских погибли в Кении в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщила местная полиция.
В пресс-релизе, опубликованном в Twitter Национальной полицейской службы Кении, отмечается, что инцидент произошел в субботу в момент, когда автомобиль полиции проезжал недалеко от границы с Сомали. По данным агентства Рейтер, жертвами взрыва стали по меньшей мере десять сотрудников полиции.
"К сожалению, мы потеряли несколько офицеров, автомобиль, в котором они ехали, был серьезно поврежден", - говорится в заявлении, в котором точное число жертв не приводится.
Отмечается, что было начато расследование инцидента. По данным агентства Рейтер, в полиции считают, что за взрывом стоит радикальная исламистская группировка Al Shabaab.
Автомобиль скорой помощи
18 сентября, 22:31РИА Новости
В Сомали прогремел взрыв около автомобиля местного депутата, пишут СМИ
000001
Обсудить 0
РейтерСомалиTwitterВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в США
В Нью-Гэмпшире два человека пострадали при стрельбе в церкви
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Франция приостановит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Протесты в Эквадоре
Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Президент Эквадора Ленин Морено
Президент Эквадора заявил о введении комендантского часа
Лента
новостей
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Центр по примирению в Сирии предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы
Здание Верховной Рады Украины
В "Слуге народа" заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Два дельфина
На Бали из отеля спасли дельфинов, которые жили в ужасных условиях
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
В Москве нарушено авиасообщение из-за сильных дождей
Палестинские протестующие на границе с Израилем
В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49
Сотрудница полиции
В США обрушилась часть строящегося отеля
Открытие национального мемориала советским воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского сопротивления в Ребеке
Под Брюсселем открыли мемориал сражавшимся в Сопротивлении советским воинам
Самолет Ан-72
На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине рассказали об "угрозе" отмены российских санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
23:08СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии
Лента новостейМолния