"Пока не умрет". Что не так с законом о защите животных

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Недавно Минкультуры и Минсельхоз подготовили постановления к закону "Об ответственном содержании животных" — требования к эксплуатации зверей в развлекательной индустрии. Однако зоозащитники утверждают, что эти документы нивелировали их многолетнюю работу: в подзаконных актах остались шапито, контактные зоопарки. Кроме того, фактически легализовано содержание животных в тесных клетках. Активисты считают, что с такими актами закон, который вступит в силу 1 января, окажется мертворожденным и не защитит тех, кого должен.

Контактным зоопаркам быть или нет?

Когда долгожданный закон опубликовали в окончательной редакции, зоозащитники раскритиковали некоторые его пункты. Член ассоциации "Зооправо" Егор Войтаник объяснил РИА Новости, что закон сформулирован так, что одна статья противоречит другой. Например, фактически не запрещены контактные зоопарки, на чем много лет настаивали активисты.

Войтаник уточняет: "В статье 15-й сказано, что "деятельность, предусматривающая использование животных в культурно-зрелищных целях, допускается в специально предназначенных для этого зданиях или на обособленных территориях". В то же время в законе четко прописано: нельзя допускать физического контакта зрителей со зверями.

Однако уже в следующей части этой же статьи делается серьезная оговорка: в случае организации мероприятий, которые все же предусматривают контакт, их можно проводить при условии наличия зоны с укрытиями, где животное может спрятаться от людей. "То есть по общему правилу деятельность, связанная с организацией физического контакта, как бы недопустима, но если есть укрытие, то можно. Какими должны быть эти зоны, не описано", — подчеркивает он.

Спящий закон

Сам по себе закон не сможет работать: необходимо принять 14 рабочих подзаконных актов на уровне правительства и отдельных министерств. Как раз на эти акты зоозащитное сообщество возлагало большие надежды. Все рассчитывали, что в них будут прописаны принципы, отражающие государственную политику в сфере защиты братьев наших меньших.

Правительство должно было подготовить акты за 180 дней, срок истекал в конце июня. В действительности семи актов до сих пор нет. Три ведомства пока не показали итоговый вариант постановлений. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал РИА Новости, что без этих актов закон не сможет работать полноценно, многие статьи будут спать. Так, пока на федеральном уровне отсутствуют требования к приютам для животных, а значит, в регионах не смогут принять свои правила и начать выделять земельные участки под застройку.

Клетка для льва

Впрочем, к уже опубликованным подзаконным актам у зоозащитников тоже немало вопросов. Минкультуры подготовило проект постановления о правилах содержания животных в культурно-зрелищных заведениях (один из 14 актов), который, по мнению активистов, обесценил их наработки. Юрист ассоциации "Зооправо" Евгения Немцова отмечает: первое, что бросается в глаза как самый явный недостаток, — легализация передвижных цирков и зоопарков, которые в документе называются "цирки-шапито".

"Передвижные цирки или зоопарки в принципе не могут обеспечить зверям надлежащие условия: это невозможно технически. К примеру, как они будут содержать крупных хищников или морских млекопитающих?" — недоумевает она.

И продолжает: формулировки очень расплывчаты и абстрактны. Используются понятия "пространство адекватного размера", "специфические особенности", "достаточное количество". "Неточность неизбежно провоцирует спорные ситуации, которые далеко не всегда будут трактоваться в пользу животных", — выносит вердикт Немцова.

Постановление Минкультуры также обязывает консультироваться с ветеринарами и следовать их рекомендациям. Однако, настаивает Немцова, отнюдь не все играют по правилам: владелец животного может сослаться на мнение "своего" ветеринара — что корм сбалансированный, а вольер просторный. Доказать обратное будет очень сложно.

К примеру, в Читинском зоопарке живет львица Эльза, которая родилась в неволе и выросла в тесной клетке передвижного цирка. В результате у животного развилась психотравма. В три года львицу "списали" и сослали в зоопарк.

"С младенчества она жила в закрытом пространстве, поэтому для сохранения психики львицу поместили за стекло. Несколько раз пытались переселить в уличный вольер, но она наотрез отказывается там находиться", — написала читинская телеведущая Александра Жданова, которая сейчас собирает средства на новый теплый вольер для Эльзы.

В беседе с РИА Новости Жданова уточнила: сбор идет вяло, а зоопарк не в состоянии построить вольер за свой счет, хотя там знают, что ситуация критичная. "Руководство зоопарка уверено: львице и так комфортно. Видимо, жить она будет там, пока не умрет", — с сожалением говорит активистка.

Почему так вышло? В распоряжении редакции есть документ с правками от зоозащитных сообществ (всего в подготовке принимали участие главы тридцати организаций). Свои рекомендации они направляли в Минкульт, однако в итоговой версии подзаконного акта учтены лишь некоторые штрихи.

При этом, сетуют активисты, в разработке проекта постановления принимали участие организации, прямо заинтересованные в эксплуатации животных.

Лицензирование цирков и зоопарков

Отдельная больная тема — обязательное лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и так далее. Предприниматели должны пройти его до 1 января 2022 года. Минсельхоз уже разработал свои правила. Предполагается, что лицензии будет выдавать Россельхознадзор, он же проконтролирует исполнение.

Планируется, что курирующий орган разместит на портале госуслуг сведения о предоставлении лицензии и всех проверках. Каждый желающий может проследить, есть у цирка или зоопарка лицензия или нет, — это обеспечит некую прозрачность. Если во время проверки обнаружат нарушения, действие лицензии приостановят. За грубые нарушения — аннулируют.

Выявили нарушителя, приостановили лицензию, а что в таком случае будет с животными? Ответа на этот вопрос в постановлении нет. Зоозащитники убеждены: если процесс прекращения лицензии затянется, звери останутся в руках недобросовестных предпринимателей и будут обречены на страдания. Дело в том, что изъять их законным способом невозможно — даже временно.

Следующий момент: непонятно, как сформируют контролирующие комиссии, кто войдет в их состав и будут ли у участников достаточные знания о дикой фауне. "Похоже, лицензии начнут выдавать в результате формальных проверок. Каким образом, к примеру, лицензирующий орган сможет проверить законность транспортировки? В пути вероятность заболевания или получения травм сильно возрастает", — перечисляет недочеты Егор Войтаник.

Осталось без внимания

Президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова входила в состав консультационного совета во время подготовки закона "Об ответственном отношении к животным", также она участвовала в обсуждениях подзаконных актов. Новожилова прокомментировала РИА Новости, что закон должен был затрагивать все сферы эксплуатации человеком зверей: не только индустрию развлечений, но и охоту, бои, животноводство, опыты и эксперименты. Однако все это просто вычеркнули.