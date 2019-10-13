Процедура выборов президента в Тунисе

В соответствии с конституцией Туниса ( 2014 ), президент является главой государства и символом его единства. Реализация исполнительной власти в стране разделена между президентом и правительством.

Президент избирается на основании всеобщего, равного и тайного голосования сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух раз.

Объявление о выборах осуществляется через президентский указ, который должен быть издан не позднее, чем за три месяца до даты голосования. Выборы назначаются на праздничный или выходной день. Второй тур президентских выборов проходит в течение двух недель после объявления окончательных итогов первого тура.

Избирательным правом наделены граждане Туниса, достигшие 18 лет. Принимать участие в голосовании не могут военные и сотрудники службы внутренней безопасности (полиция). В Тунисе установлен принцип добровольной регистрации избирателей.

Для того чтобы быть выдвинутыми, кандидаты в президенты должны получить поддержку либо 10 депутатов парламента, либо 40 глав местных выборных советов, либо 10 тысяч зарегистрированных избирателей, проживающих не менее, чем в 10 избирательных округах. При этом их число в каждом округе не должно быть меньше 500 человек.

Кандидат в президенты оставляет депозит в размере 10 тысяч динаров, который возвращается ему только в том случае, если он наберет не менее 3% голосов.

Подготовку и проведение выборов осуществляет Высшая независимая избирательная комиссия (ВНИК).

Предвыборная агитация начинается за 22 дня до даты голосования и заканчивается за 24 часа до дня выборов. В соответствии с законодательством, запрещается проведение агитации в государственных, общественных и закрытых частных учреждениях, в учебных и культовых заведениях. Также запрещено призывать к ненависти, насилию, фанатизму и дискриминации, использовать флаг и герб государства.

Организаторы массовых агитационных мероприятий должны уведомлять о них ВНИК как минимум за два дня. При необходимости проведения второго тура выборов, агитация начинается на следующий день после объявления окончательных итогов первого тура.

Кандидаты в президенты могут использовать политическую рекламу. Финансирование предвыборной агитации кандидатов возможно из собственных, частных и общественных средств.

В случае смерти одного из кандидатов во время первого или второго тура, выдвижение кандидатур возобновляется, и новые сроки выборов устанавливаются в течение 45 дней. Снятие кандидатов с первого или второго тура не влияет на процесс выборов.

При невозможности проведения выборов или в случае объявления чрезвычайного положения, президентский срок действующего главы государства может быть продлен путем принятия закона.

Перед началом голосования председатель избирательной комиссии в присутствии представителей кандидатов должен удостовериться, что ящик для голосования пуст.

Для того чтобы получить бюллетень, избиратель показывает члену избирательной комиссии удостоверение личности и обмакивает левый указательный палец в чернила. После этого он направляется в кабину для голосования, где лично заполняет бюллетень, ставит ручкой перед именем кандидата знак "Х", а затем складывает и опускает документ в ящик для голосования.

В случае порчи бюллетеня избиратель может запросить еще один бланк.

Незрячие или инвалиды, не способные самостоятельно заполнить бюллетень, имеют право привести с собой на участок помощника из числа своих родственников. При его отсутствии председатель комиссии может выделить ему помощника из числа находящихся на участке избирателей.

Граждане Туниса, проживающие за рубежом, имеют право голосовать в течение трех дней, последний из которых совпадает с днем голосования.

Подсчет голосов проводится публично в присутствии наблюдателей и представителей кандидатов. После этого всеми сторонами подписывается протокол с указанием: номеров замков ящика при его открытии и повторном закрытии, количества зарегистрированных на участке избирателей и т.д. Все заинтересованные стороны могут потребовать приложить к протоколу их замечания и претензии. Итоговый протокол вывешивается на двери избирательного участка, а его копия опускается в ящик для голосования.

ВНИК может отложить голосование в одном или нескольких избирательных участках, если посчитает проведение выборов там невозможным.

Предварительные результаты выборов объявляются ВНИК в течение трех дней после голосования и завершения подсчета голосов. Результаты выборов вместе со всеми протоколами избирательных комиссий публикуются на официальном сайте ВНИК. Апелляция на результаты выборов может быть подана в апелляционные инстанции Административного суда в течение трех дней после их обнародования.

Победителем считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не получил необходимого результата, то в течение двух недель после объявления итогов проводится второй тур выборов. В нем принимают участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов. В случае их равного числа предпочтение отдается старшему по возрасту кандидату.

Избранный президент вступает в должность после принесения присяги. В случае смерти или отставки главы государства проводятся досрочные президентские выборы.