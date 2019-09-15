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РИА Новости

В Тунисе завершился первый тур выборов президента

20:26 15.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
Избирательный участок в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 15 сен - РИА Новости. Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе.
Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (20.00 мск). После завершения голосования начинается подсчет голосов. Предварительные результаты центризбирком обещает объявить уже 17 сентября.
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По данным центризбиркома, к 15.00 воскресенья проголосовали около 28% избирателей. Наблюдатели прогнозируют, что явка составит примерно 35%. Всего в Тунисе правом голоса обладают чуть более 7 миллионов избирателей.
В стране были организованы порядка 30 тысяч пунктов для голосования, охрану выборов обеспечивали около 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Центризбирком сообщил также, что практически все участки открылись вовремя, серьезных нарушений пока не зафиксировано.
Из зарегистрированных избиркомом 26 кандидатов к выборам дошли только 24 претендента. Двое кандидатов накануне голосования отказались от борьбы в пользу министра обороны Абдель Карима аз-Збейди. Ожидается, что конкуренцию ему составят премьер-министр Юсеф аш-Шахед, медиамагнат Набиль Каруи и исламист Абдельфаттах Муру. Все эти кандидаты имеют практически равные шансы преодолеть первый тур и выйти во второй. Второй тур выборов в случае необходимости пройдет до 13 октября.
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Процедура выборов президента в Тунисе
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
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