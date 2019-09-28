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РИА Новости

Второй раунд президентских выборов в Тунисе пройдет 13 октября

17:01 28.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиИзбирательный участок в Тунисе
Избирательный участок в Тунисе
© РИА Новости / Надим Зуауи
КАИР, 28 сен - РИА Новости. Второй раунд президентских выборов должен состояться 13 октября, заявил РИА Новости глава независимой избирательной комиссии Туниса Набиль Бафун.
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"Ближайшая дата второго раунда президентских выборов - 13 октября. Официально будет объявлено во вторник или среду, вероятнее всего",- сказал Бафун.
Во второй тур президентских выборов в Тунисе прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%.
Каис Саид, профессор конституционного права, баллотируется как независимый кандидат. Бизнесмен Набиль Каруи известен тем, что не смог провести избирательную кампанию, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях.
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