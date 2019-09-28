Второй раунд президентских выборов в Тунисе пройдет 13 октября

КАИР, 28 сен - РИА Новости. Второй раунд президентских выборов должен состояться 13 октября, заявил РИА Новости глава независимой избирательной комиссии Туниса Набиль Бафун.

"Ближайшая дата второго раунда президентских выборов - 13 октября. Официально будет объявлено во вторник или среду, вероятнее всего",- сказал Бафун.

Во второй тур президентских выборов в Тунисе прошли Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и Набиль Каруи, набравший 15,58%.