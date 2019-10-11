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РИА Новости

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

12:02 11.10.2019 (обновлено: 14:05 11.10.2019)
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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File PhotoПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
СТОКГОЛЬМ, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

"За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", — заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она добавила, что кому-то этот шаг может показаться преждевременным (обстановка в регионе остается напряженной), однако в Осло убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".
Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других наград и по замыслу основателя церемония вручения проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме, — 10 декабря.
В этом году на награду также претендовали шведская активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире и другие.
Ранее стали известны лауреаты премий по медицине, физике, химии и литературе. Денежное вознаграждение в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
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Нобелевская неделя — 2019Абия (штат)Нобелевская премияЭфиопияВ мире
Популярные комментарии
короче, от нобелевки остались только бабки ...
11 октября, 12:07
Роман Дмитриев
2400008
Нобелевка давно превратилась в пиар шоу .. маргинальщины.. Реальных достижений там нет.....Зачем вообще писать про эту пустышку?..
11 октября, 12:30
Начальник Камчатки
1900005
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