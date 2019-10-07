Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине — 2019 получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода, объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

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The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.

Как отмечается в пресс-релизе комитета, хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понято давно, то, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа, оставалось неизвестным.

"Они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Фундаментальные открытия нобелевских лауреатов этого года раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни", — подчеркивается в пресс-релизе.

Исследование лауреатов этого года легло в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ. Кроме того, их открытие дало начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Лауреат премии мира, по воле Нобеля, получит свою награду в Осло — также 10 декабря.