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РИА Новости

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

12:35 07.10.2019 (обновлено: 14:54 07.10.2019)
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме
Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
СТОКГОЛЬМ, 7 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине — 2019 получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода, объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Как отмечается в пресс-релизе комитета, хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понято давно, то, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа, оставалось неизвестным.

"Они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Фундаментальные открытия нобелевских лауреатов этого года раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни", — подчеркивается в пресс-релизе.

Исследование лауреатов этого года легло в основу понимания того, как уровень кислорода влияет на обмен веществ. Кроме того, их открытие дало начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.
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Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Лауреат премии мира, по воле Нобеля, получит свою награду в Осло — также 10 декабря.
Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).
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