Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

СТОКГОЛЬМ, 10 окт — РИА Новости. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год польской поэтессе Ольге Токарчук, за 2019-й — австрийскому писателю Петеру Хандке.

Токарчук получила приз за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования", отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

© REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco Leong Польская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке © REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco Leong Польская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Скандал в Шведской академии

В прошлом году премию по литературе пришлось отменить в связи со скандалом: известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах.

Кроме этого, во время расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать виновником утечки информации о победителях Нобелевки до официального оглашения их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.

Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Свой пост пришлось оставить и постоянному секретарю Саре Даниус.