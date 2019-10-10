Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

СТОКГОЛЬМ, 10 окт — РИА Новости. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год польской поэтессе Ольге Токарчук, за 2019-й — австрийскому писателю Петеру Хандке.
Токарчук получила приз за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования", отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм.
Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
© REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco LeongПольская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке
© REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco Leong
Польская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке
Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
Скандал в Шведской академии
В прошлом году премию по литературе пришлось отменить в связи со скандалом: известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах.
Кроме этого, во время расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать виновником утечки информации о победителях Нобелевки до официального оглашения их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.
Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Свой пост пришлось оставить и постоянному секретарю Саре Даниус.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB