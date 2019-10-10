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РИА Новости
Культура

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

14:04 10.10.2019 (обновлено: 15:56 10.10.2019)
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© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии
© AP Photo / Fernando Vergara
СТОКГОЛЬМ, 10 окт — РИА Новости. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год польской поэтессе Ольге Токарчук, за 2019-й — австрийскому писателю Петеру Хандке.
Токарчук получила приз за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а Хандке — за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования", отметил постоянный секретарь академии Матс Мальм.
Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
© REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco LeongПольская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке
Польская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке
© REUTERS/Michele Tantussi, AFP/Francisco Leong
Польская поэтесса Ольга Токарчук и автрийский писатель Петер Хандке
Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Скандал в Шведской академии

В прошлом году премию по литературе пришлось отменить в связи со скандалом: известного в Швеции культурного деятеля Жан-Клода Арно, супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон, обвинили в сексуальных домогательствах.
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Кроме этого, во время расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать виновником утечки информации о победителях Нобелевки до официального оглашения их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.
Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Свой пост пришлось оставить и постоянному секретарю Саре Даниус.
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КультураНобелевская неделя — 2019Нобелевская премияВ мире
Популярные комментарии
Честно говоря я этих писателей совсем не знаю. Подскажите пожалуйста, они за свержение правительства в России, за свержение правительства в Китае или за свержение правительства в Иране? А то не совсем понятно за что им нобелевскую премию дали.
10 октября, 14:52
СССергей Смирнов
33600620
9 лет ничего не получали.
10 октября, 14:09
Nerp
890003
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