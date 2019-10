Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2019 году

Уиттингхем Стенли

В 1972 году присоединился к компании Exxon Research and Engineering Company

В 1988 году Стенли Уиттингхем в качестве профессора химии присоединился к Бингемтонскому университету (входит в Государственный университет Нью-Йорка, Binghamton University State University of New York), где продолжил свои исследования.

Он также занимал руководящие должности в Американском химическом обществе, Американском физическом обществе и др. Работал в редакциях нескольких журналов, включая Chemistry of Materials и Materials Research Bulletin. Он также был основателем и главным редактором журнала Solid State Ionics.

Гуденаф Джон

В 1943 году Гуденаф получил степень бакалавра по математике в Йельском университете (Yale University), в 1951 году – степень магистра, в 1952 году – степень доктора философии (Ph.D) по физике в Чикагском университете (University of Chicago) в США.

В 1952-1976 годах был физиком-исследователем, руководителем группы Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) в Кембридже (штат Массачусетс, США).

В 1983 году Джон Гуденаф был приглашенным профессором Индийского научного института (Indian Institute of Science).

С 1986 года – профессор Инженерной школы Кокрелла (Cockrell School of Engineering) Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin).