Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2019 году

Уиттингхем Стенли

В 1964 году получил степень бакалавра по химии, в 1967 году – степень магистра, в 1968 году – докторскую степень в Оксфордском университете ( Oxford University ).

С 1968 по 1972 год – научный сотрудник кафедры материаловедения Стэндфордского университета.

В 1984 году он перешел в исследовательский центр Schlumberger-Doll в Риджфилде (штат Коннектикут, США).

В 1988 году Стенли Уиттингхем в качестве профессора химии присоединился к Бингемтонскому университету (входит в Государственный университет Нью-Йорка, Binghamton University State University of New York), где продолжил свои исследования.

В течение пяти лет он работал вице-проректором университета по исследовательской работе. Он также был заместителем председателя Исследовательского фонда Государственного университета Нью-Йорка в течение шести лет.

В настоящее время является заслуженным профессором химии и материаловедения и инженерии.

В 2018 году Стенли Уиттингхем был избран в Национальную инженерную академию США.

Он также занимал руководящие должности в Американском химическом обществе, Американском физическом обществе и др. Работал в редакциях нескольких журналов, включая Chemistry of Materials и Materials Research Bulletin. Он также был основателем и главным редактором журнала Solid State Ionics.

Является автором более 300 научных публикаций и обладателем 16 патентов.

Гуденаф Джон

В 1943 году Гуденаф получил степень бакалавра по математике в Йельском университете (Yale University), в 1951 году – степень магистра, в 1952 году – степень доктора философии (Ph.D) по физике в Чикагском университете (University of Chicago) в США.

В 1952-1976 годах был физиком-исследователем, руководителем группы Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) в Кембридже (штат Массачусетс, США).

В 1976-1986 годах – профессор, руководитель Лаборатории неорганической химии в Оксфордском университете (Oxford University) Великобритании.

В 1983 году Джон Гуденаф был приглашенным профессором Индийского научного института (Indian Institute of Science).

С 1986 года – профессор Инженерной школы Кокрелла (Cockrell School of Engineering) Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin).

Гуденаф разработал важные материалы, обеспечивающие высокую плотность энергии, необходимую для питания портативной электроники. В настоящее время аккумуляторы с использованием катодных материалов, сконструированных ученым, используются во всем мире для мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других беспроводных устройств, а также для электромобилей и гибридных транспортных средств.

Джон Гуденаф – автор восьми книг и более 800 журнальных статей.

Гуденаф был удостоен и другихнаград. Среди них – премия Японии ( 2001), американская премия Энрико Ферми (2009), премия Чарльза Старка Дрэйпера (2014), Национальная научная медаль США (National Medal of Science, 2011), премия Уэлча по химии (2017), премия Бенджамина Франклина по химии (2018).

Йошино Акира

В 1970 году получил степень бакалавра в области химии в Киотском университете, в 1972 году там же – степень магистра. В 2005 году получил степень доктора инженерных наук в университете города Осака.

В 1972-1992 годах работал в лаборатории Кавасаки компании Asahi Kasei Corp.

С 1992 по 1994 год был руководителем отдела разработки ионных батарей в компании Asahi Kasei Corp

В 1994-1997 годах работал в корпорации A&T Battery Corp.

С 1997 по 2005 год работал в компании Asahi Kasei Corp., где трудился на руководящих должностях в различных отделах.

В 2005 году возглавил именную лабораторию в компании Asahi Kasei Corp.

С апреля 2010 года – президент консорциума Consortium for Lithium Ion Battery Technology and Evaluation Center (LIBTEC).

С октября 2015 года – советник компании Asahi Kasei Corp.

В 2017 году он стал профессором научно-технического факультета колледжа при Университете Мэйдзе (Graduate School of Science and Technology, Meijo University)в Токио.

С октября 2017 года является почетным сотрудником компании Asahi Kasei Corp.

С июля 2019 года – приглашенный профессор Научно-образовательного центра зеленых технологий университета Кюсю (Research and Education Center for Green Technologies, Kyushu University).

Общепризнанным главным научным достижением Акира Йосино является разработка в 1985 году прототипа новой аккумуляторной батареи (перезаряжаемой литий-ионной). В одном из ее электродов применяются ионы лития, а в другом – кобальтат лития. В результате из схемы принципиально исключается сам металл литий. Это не только радикально удешевляет процесс производства аккумуляторов, но и увеличивает безопасность их использования.

Используя открытие доктора Акира Йосино, уже в 1991 году две крупные японские корпорации – Sony and Asahi Kasei – одновременно приступили к коммерческому производству литий-ионных батарей

Йосино также награжден медалью Почета с пурпурной лентой (2004), медалью IEEE (InstituteofElectricalandElectronicsEngineers, 2012), является лауреатом премии Тэйити Ямадзаки (2011), премии C&C (2011), премии Глобальная энергия (2013), премии Чарльза Старка Дрейпера (2014), премии Японии (2018), премии European Inventor Award (2019) и др.