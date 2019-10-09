Нобелевский комитет оценил вклад в науку лауреатов премии по химии

СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Результаты работ лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года, создавших литий-ионные аккумуляторы, произвели технологическую революцию, заложив основы новой энергетики, отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Нобелевская премия по химии-2019 присуждена Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Великобритания) и Акире Йошино (Япония) за разработку литий-ионных батарей.

"Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как они впервые появились на рынке в 1991 году", - подчеркивается в пресс-релизе. Эти разработки "заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива", отметил Нобелевский комитет.

Литий-ионные батареи применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях. Преимущество этих источников тока в том, что они обладают высокой плотностью запасаемой энергии при относительно малых габаритах. Принципиальная особенность литий-ионных батарей заключается в том, что они основаны не на химических реакциях, разрушающих электроды, а на ионах лития, протекающих между анодом и катодом.

Фундамент технологий литий-ионных аккумуляторов был создан во время нефтяного кризиса в 1970-х годах, когда Уиттингем работал над разработкой методов, которые могли бы привести к технологиям, позволяющим уйти от использования ископаемого топлива. Уиттингем при создании перезаряжаемого аккумулятора использовал анод из сульфида титана и литиевый катод.

Позже Гуденаф улучшил эту технологию, создав еще более мощный аккумулятор. Используя в качестве основы разработки Гуденафа, Йошино в 1985 году создал первый коммерчески "жизнеспособный" литий-ионный аккумулятор. "В результате получился легкий, прочный аккумулятор, который можно было заряжать сотни раз, прежде чем его производительность ухудшится", - отмечает Нобелевский комитет.

Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).