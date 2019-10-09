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РИА Новости

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей

12:51 09.10.2019 (обновлено: 14:25 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandПеред объявлением лауреатов Нобелевской премии
Перед объявлением лауреатов Нобелевской премии
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
СТОКГОЛЬМ, 9 окт — РИА Новости. Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии за 2019 год за разработку литийионных батарей.
"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.
В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литийионных аккумуляторов.
© AFP 2019 / TT News Agency/Naina HelenЛауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года
© AFP 2019 / TT News Agency/Naina Helen
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года
Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
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Альфред НобельНобелевская премия по химии Стокгольм (город)Нобелевская неделя — 2019Нобелевская премияРИА Наука
Популярные комментарии
Это давно уже пустышка пиар шоу.. реальных достижений и открытий там нет.. зачем в России пиарят эту пустышку?
9 октября, 13:00
Начальник Камчатки
7000026
У этих батарей нет будущего и разработка их уже давно не ведётся ! Просто кто то вложил очень много денег в этот хлам и до сих пор отбить не может потери , а они уже далеко не безопасны при эксплуатации!
9 октября, 13:18
ddladiablo83
4000011
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