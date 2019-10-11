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РИА Новости

Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа

08:00 11.10.2019
23510
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Верховная рада Украины поддержала программу действий кабинета министров Украины, которую презентовал премьер Алексей Гончарук. За документ проголосовали 236 народных депутатов.
В утвержденной программе прекрасно решительно все. Прекрасны задекларированные цели на пять лет, среди которых:
— 40-процентный рост реального ВВП;
— создание одного миллиона новых рабочих мест;
— привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций;
— приведение в "хорошее состояние" всех основных дорог (24 000 километров), активное развитие железной дороги, строительство пяти глубоководных портов и 15 аэропортов;
— обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;
— снижение уровня загрязнения окружающей среды как минимум на 20%;
— положительный демографический тренд (рождаться и возвращаться в страну будет больше людей, чем умирать и уезжать).
Прекрасны уникальные драйверы экономического роста, упомянутые в документе.
Прекрасно также полное отсутствие указаний на инструменты и ресурсы для достижения этих целей и маркеров, свидетельствующих о верном направлении движения.
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30 сентября, 17:19Сказано в эфире
Экономист: Украине есть, что распродавать. Но здесь возникает проблемаПравительство Украины намерено привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций, заявил премьер Алексей Гончарук. В эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец прокомментировал эти планы.
Стоит оговориться, что один маркер господин Гончарук, не подумав, все же упомянул. Это пятипроцентный рост реального ВВП в 2020 году и семипроцентный в последующие годы. Но это и правда едва ли не единственная цифра, к которой можно будет апеллировать по ходу выполнения пятилетней программы. Все же упоминаемые в документе цифры описывают результаты, которые наступят через пять лет. Не говоря уж о том, что "хорошее состояние дорог" — показатель вообще неизмеримый. А возможность измерения показателя "снижение уровня загрязнения окружающей среды как минимум на 20%" вызывает большие сомнения.

Что же касается "драйверов роста", то есть ощущение, что в украинском правительстве перепутали драйверы с дайверами. Во всяком случае, считать драйверами экономического роста приватизацию, продажу проблемной задолженности банков или легализацию азартных игр просто нелепо. Приватизация и легализация находящегося в густой тени сектора азартных игр в краткосрочной перспективе может помочь частично заткнуть бюджетные дыры, но это точно не драйверы роста. Никак не относится к ним и продажа проблемной задолженности банков.

А о реальных инструментах, которые могли бы поспособствовать экономическому росту, в программе нет ничего. Начиная от отсутствия цели хотя бы закончить конфликт на Донбассе (не говоря о реинтеграции ЛДНР) и заканчивая отсутствием стимулирования инвестиций в реальный сектор, поддержки несырьевого экспорта, нормализации денежно-кредитной политики и так далее.
Но проблема принятой программы не только в нереальности целей, отсутствии инструментов и ресурсов для их достижения. И не только в том, что в правительстве не понимают, что такие инструменты и ресурсы нужны.
Большей проблемой является то, что планы стремительного экономического роста не имеют под собой никакой базы.
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Да, украинский Госстат показал во втором квартале текущего года наибольший с четвертого квартала 2016-го рост реального ВВП — 4,6%. Но на чем базируется этот рост? Во-первых, на продолжающемся увеличении переводов от украинских гастарбайтеров, которое уже в ближайшие годы прекратится в силу демографических причин. Во-вторых, на пирамиде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которую в канун и сразу после выборов возводила украинская власть.
Именно эти два фактора стимулировали потребительский спрос внутри Украины и привели к государственным капиталовложениям в строительство и ремонт инфраструктуры перед выборами. Собственно и локомотивами роста ВВП стали строительный и финансовый секторы (финансовый в первую очередь за счет паразитирования на ОВГЗ). Да вот только в ближайшей перспективе в обоих ожидаются проблемы. Выборы прошли, и даже в Киеве остановилось строительство Шулявского путепровода — одной из ключевых развязок для правобережья города. Ну, а пирамида ОВГЗ долго просуществовать не сможет. Пока еще удается ее накачивать деньгами, во многом в связи с ожиданиями по открытию рынка земли. Однако наметились и тревожные симптомы. Например, резиденты в первые дни октября несколько сократили свои вложения в украинские облигации. Пока, правда, лишь на 900 миллионов гривен (около 1% их вложений), но начало положено.
Реальная же основа экономики, промышленность, находится в неважном состоянии. За восемь месяцев ее рост составил лишь 0,1%. А в ключевом, перерабатывающем секторе и вовсе спад: минус 0,6% с начала года и последние четыре месяца к аналогичным месяцам прошлого года.
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22 июля, 13:09РИА Новости
Ловушка для президента
И проблемы в промышленности только нарастают. В октябре сразу два крупных предприятия — Днепровский металлургический завод и Днепровский металлургический комбинат — останавливают часть своих производственных мощностей. "Азовсталь" уже работает не на полную мощность. Все это происходит на фоне замедления мировой экономики, ухудшения конъюнктуры для основных товаров украинского экспорта. Подливают масла в огонь и действия украинской власти, которая инициировала проверки СБУ на "АселлорМиттал Кривой Рог", намеревается в разы повысить ренту на добычу железной руды и проводит дорого обходящуюся промышленности реформу энергорынка.
Но из "государства в смартфоне", в котором живет украинское правительство, всего этого, видимо, не видно. Или, может быть, ему происходящее просто неинтересно. А все реальное в их программе заканчивается на словах: массовая приватизация госпредприятий и открытие рынка земли.
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Алексей ГончарукДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
1. На Украине не так плохо, как каждый день говорят на Первом и Россия-1.
11 октября, 09:40
Петр М.
156781135
Через пять лет опять: "Ну не шмогла я, не шмогла!" - знаем, уже проходили!)
11 октября, 08:48
Дмитрий
64190003
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