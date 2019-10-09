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РИА Новости

Клишас оценил предложенный сенаторами механизм блокировки аккаунтов e-mail

16:01 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сенаторы при разработке законопроектов учитывают мнения экспертов, однако предложенный ими механизм ограничения распространения сообщений с запрещённой законодательством РФ информацией является оптимальным, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Во вторник Клишас и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Ряд экспертов отметили, что инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей.
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"При разработке законопроектов и их дальнейшего рассмотрения учитываются мнения специалистов и экспертов. Предлагаемый механизм является оптимальным для ограничения распространения с использование электронных сообщений запрещённой информации", - сказал Клишас.
По словам сенатора, это позволит создать условия для пересечения распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов, которые в последнее время стали иметь массовый характер. Так, сказал он, в 2019 году зафиксирован резкий рост распространения анонимных сообщений террористический направленности. По данным на 1 июля текущего года, с использованием 126 индивидуальных электронных ящиков отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности, отметил Клишас.
По его словам, внесенный законопроект является последовательным шагом по обеспечению безопасного интернета.
"Одной из основных задач, которую также необходимо решить в ближайшее время, – это деанонимизация пользователей интернетом. Только при наличии условий для деанонимизации пользователей возможно установить лицо, виновное в совершении противоправных действий в интернете, и привлечь его к ответственности", - отметил глава комитета.
По его словам, одной из основных целей законодательной деятельности в сфере информационных отношений является создание эффективных механизмов пресечения и противодействия нарушению прав с использованием интернета.
Читайте полный текст интервью с Андреем Клишасом >>
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