Андрей Клишас: анонимность в сети дает возможность противоправным деяниям

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект, предусматривающий блокировку пользователей e-mail-сервисов в случае, если те распространяют нарушающую российское законодательство информацию. В интервью РИА Новости он рассказал, чем чревата анонимность пользователей интернета и как возможность их блокировки поможет бороться с терроризмом.

— Андрей Александрович, какие основные новации предусмотрены новой редакцией поправок в Закон об информации?

— Согласно новой редакции поправок, предлагается уточнить обязанность организатора распространения информации по ограничению передачи электронных сообщений, содержащих запрещенную информацию, на основании требования уполномоченного органа о фактах такой передачи.

Новации заключаются в следующем. Во-первых, для мессенджеров и сервисов электронной почты предлагается установить единое регулирование. Для этого вводится понятие "сервис обмена сообщениями" и предлагается в этой связи внести ряд редакционных поправок. Во-вторых, уточняются полномочия Роскомнадзора и организатора распространения информации. Так, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при выявлении фактов передачи электронных сообщений, содержащих запрещенную информацию, направляет соответствующие требования об ограничении организатору распространения информации, обязанность которого будет заключаться в ограничении возможности рассылки пользователем таких сообщений.

Данные законопроекты, равно как и предыдущая редакция поправок, направлены на решение общей задачи по обеспечению соблюдения прав человека и безопасности пользователей интернета.

— По предлагаемым поправкам высказываются замечания о невозможности реализации предусмотренных ими мер. Учитывается ли мнение экспертного сообщества при их подготовке?

— При разработке законопроектов и их дальнейшего рассмотрения учитываются мнения специалистов и экспертов. Предлагаемый механизм является оптимальным для ограничения распространения с использованием электронных сообщений запрещенной информации.

Это позволит создать условия для пресечения распространения заведомо ложных угроз совершения террористических актов, которые в последнее время стали иметь массовый характер. Так, в 2019 году зафиксирован резкий рост распространения анонимных сообщений террористической направленности. По данным на 1 июля текущего года, с использованием 126 индивидуальных электронных ящиков отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности.

— Предусматривают ли внесенные законодательные инициативы исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в интернете и потребуется ли в дальнейшем принятие дополнительных мер?

— Данные инициативы являются последовательным шагом по обеспечению безопасного интернета. Одной из основных задач, которую также необходимо решить в ближайшее время, является деанонимизация пользователей интернета.

Анонимность интернет-пользователей предоставляет широкие возможности для противоправных деяний, что является предпосылкой для роста противоправных деяний, совершаемых во всемирной сети. Так, по данным ВЦИОМ, жертвами интернет-мошенников уже стали около трети россиян. Специалисты прогнозируют рост количества таких случаев.

Только при наличии условий для деанонимизации пользователей возможно установить лицо, виновное в совершении противоправных действий в интернете, и привлечь его к ответственности.