Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Создатели американского мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной манере принесли "извинения" властям Китая после того, как китайское правительство изъяло из регионального сегмента интернета все эпизоды мультфильма после выхода серии с критикой властей КНР.
Как ранее сообщило издание Hollywood Reporter, упоминания и ссылки на "Южный парк" пропали из китайских соцсетей Weibo, Baidu Tieba, а также видеохостинга Youku (принадлежит Alibaba). Если пользователи вручную вводят веб-адрес, связанный с мультфильмом, появляется сообщение о том, что "в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, этот раздел временно закрыт". Отмечалось, что реакция китайских властей была вызвана второй серией 23-го сезона "Band in China" ("Рок-группа в Китае"), в которой Голливуд идет на уступки китайскому правительству и создает свой контент так, чтобы он не противоречил цензуре в КНР.
В ответ на это Паркер и Стоун опубликовали в твиттере "официальные извинения Китаю" с отсылками к скандалу между КНР и НБА, а также к популярному в интернете сравнению лидера Китая Си Цзиньпина и Винни Пуха.
"Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах. Мы также любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на Винни Пуха. Смотрите наш 300-й эпизод в среду в десять вечера! Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть этой осенью урожай сорго будет богатым! Теперь у нас все хорошо, Китай?" — написали Паркер и Стоун.
Ранее генменеджер баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори опубликовал в твиттере заявление в поддержку протестов в Гонконге, что вызвало недовольство китайской стороны. Государственное управление по делам спорта, Китайская баскетбольная ассоциация и ряд китайских компаний объявили о прекращении сотрудничества с китайской франшизой клуба. Позже Мори заявил, что не собирался никого задевать. Он также подчеркнул, что это его личное мнение, он не представляет клуб и НБА. Однако скандал продолжил набирать обороты.
В понедельник уже НБА опубликовала собственное заявление, в котором пресс-секретарь ассоциации Майк Басс заявил, что высказанные Мори взгляды задели очень много китайских друзей и фанатов, что вызывает сожаление. При этом опубликованная версия на китайском языке в социальной сети Weibo отличалась от английской, в ней говорилось, что лига крайне разочарована "неподобающими заявлениями", ранившими чувства китайских фанатов.
Во вторник спортивный канал CCTV заявил о решении немедленно приостановить все планы по трансляции предсезонных матчей НБА в Китае и проверить все формы сотрудничества и коммуникаций с участием НБА.