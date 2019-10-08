Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Создатели американского мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной манере принесли "извинения" властям Китая после того, как китайское правительство изъяло из регионального сегмента интернета все эпизоды мультфильма после выхода серии с критикой властей КНР.

"Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах. Мы также любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на Винни Пуха. Смотрите наш 300-й эпизод в среду в десять вечера! Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть этой осенью урожай сорго будет богатым! Теперь у нас все хорошо, Китай?" — написали Паркер и Стоун.