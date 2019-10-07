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РИА Новости

Омбудсмен проверит случай с изъятием детей-инвалидов у опекунов в Дагестане

15:29 07.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщины с детьми в селе Хунзах в Дагестане
Женщины с детьми в селе Хунзах в Дагестане
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Детский омбудсмен Марина Ежова проведёт тщательную проверку в связи с изъятием детей-инвалидов у приемных семей в Гергебильском районе Дагестана, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в республике.
Ранее телеграмм-канал Mash написал, что в Дагестане у приёмных семей отбирают детей-инвалидов, так как люди не имеют права быть опекунами из-за судимости.
По словам Ежовой, судимости пятилетней давности были обнаружены в ходе плановой ежегодной проверки у двух опекунов из двух разных семей, которые в общей сложности усыновили 11 детей. При оформлении документов на опеку этот факт сотрудникам, оформляющим опеку, был известен, отметила она.
"Сначала мы проведём тщательно исследование всех фактов. Мы не можем игнорировать заявление уполномоченных лиц. Разовое обследование показало, что дети находятся в хорошем состоянии, нормально присмотрены, но есть и ежедневный процесс", - рассказала Ежова.
Она заявила, что законодательство на стороне опекунов, несмотря на судимость. "Это же не первый случай, на данный момент мы имеем постановление Конституционного суда РФ, который признал незаконным положение, ограничивающее право гражданина, даже когда-то имевшего судимость, стать опекуном. Это решается в судебном порядке, достаточно длительном, но я думаю, если наши опекуны настроены принципиально, они этот суд выиграют", - сказала Ежова.
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По ее словам, после того, как прокуратура вынесла постановление о прекращении опеки, дети-инвалиды были помещены в республиканский интернат "Забота".
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