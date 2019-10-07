В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президента Российской Федерации лично поздравили по телефону президент Республики Сербии Александр Вучич, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путина также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.