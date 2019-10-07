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РИА Новости

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

12:35 07.10.2019 (обновлено: 15:12 07.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
График разведения сил у населенных пунктов Золотое и Петровское согласовали участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября. Отвод войск — одно из условий для проведения саммита "нормандской четверки".
Украинский военный
1 октября, 19:24РИА Новости
Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 5 октября обвинили ополченцев в обстреле из миномета одного из участков разведения в районе Золотого.
В свою очередь, в ЛНР объявили, что территорию республики обстреливают сами украинские силовики, а Народная милиция республики не отвечает на это, чтобы не сорвать разведение сил и средств.
Как заявил Пристайко, перед тем как стороны начнут выполнение согласованных действий, должно пройти семь дней без нарушения режима прекращения огня.

"Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения", — объявил глава МИД Украины на брифинге.

После заявления Пристайко представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник указал на то, что для начала разведения сил и средств на участках у Петровского и Золотого не нужно соблюдать семидневный "режим тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
"И второе: самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении. Станица якобы обстреливалась регулярно, пока Киев действительно не решил разводить войска. И тогда все затихло", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, как сообщил сотрудник пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, представители республики передали Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил.
О таком же шаге заявили и в ДНР.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
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Силовики укрепляют позиции в районе Золотого, заявили в Луганске

Разведение у Петровского и Золотого

Предполагалось, что украинские силовики и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.
Это должно было происходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ.
В понедельник стороны передали наблюдателям информацию о местонахождении сил и средств и о том, куда их отведут. Само разведение, как ожидалось, должно было начаться в среду.
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ДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Древним украм верить - себя не уважать.
7 октября, 12:56
vvab6
8930005
"Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период". Короче говоря - никогда.
7 октября, 12:52
andrew_art73
7140425
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