ЛНР передала ОБСЕ данные, необходимые для разведения сил у Золотого

ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе Золотого, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"В соответствии с планом мероприятий разведения, сегодня наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме представлена информация относительно предстоящего разведения со стороны ЛНР", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что в настоящее время, согласно утвержденному плану, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проводит все необходимые подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил и средств на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru