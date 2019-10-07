ЛНР передала ОБСЕ данные, необходимые для разведения сил у Золотого

ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе Золотого, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"В соответствии с планом мероприятий разведения, сегодня наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме представлена информация относительно предстоящего разведения со стороны ЛНР", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в настоящее время, согласно утвержденному плану, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проводит все необходимые подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил и средств на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое.