Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T13:45Z
https://ria.ru/20191007/1559508723.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155561/11/1555611113_0:19:2362:1348_1036x0_80_0_0_70037fdc28159359f69926cda0f0ac3d.jpg
РИА Новости

ЛНР передала ОБСЕ данные, необходимые для разведения сил у Золотого

13:45 07.10.2019
190
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе Золотого, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
Село Петровское Донецкой области
13:30РИА Новости
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
"В соответствии с планом мероприятий разведения, сегодня наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме представлена информация относительно предстоящего разведения со стороны ЛНР", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что в настоящее время, согласно утвержденному плану, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проводит все необходимые подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил и средств на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Отказ от переговоров по Донбассу ведет к изоляции Украины, заявили в Раде
РИА
Новости
Село Петровское Донецкой области
Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР
Утилизация автомобилей
Европейский бизнес попросил Козака не увеличивать утильсбор на автомобили
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Белоруссия готова предоставить площадку для любых переговоров по Донбассу
Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016
ДНР передала ОБСЕ необходимую информацию для разведения сил у Петровского
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
Песков заявил, что Донбасс самостоятелен в урегулировании конфликта
ЛНР
В ЛНР заявили, что не видят препятствий для разведения сил у Золотого
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Зеленский поручил отремонтировать мост в Станице Луганской к декабрю
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев заявил об отсутствии точной даты встречи в "нормандском формате"
Американский эсминец Карни в Черном море
В Крыму предложили США разработать план по сдерживанию НАТО
Девушки общаются в кафе
Российские путешественники рассказали о своих "слабостях" в отпуске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
15:14В Москве частично восстановили движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
15:13В ДНР прокомментировали заявление о срыве разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния