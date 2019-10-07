Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение "режима тишины", заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.
"Пристайко откровенно лукавит. Договоренность в Минске о разведении в Золотом и Петровском, так как там уже были разведения в 2016-ом году, 7 дней "тишины" не предполагает. И второе - самообстрелы - это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении. Станица якобы обстреливалась регулярно, пока Киев действительно не решил разводить войска. И тогда все затихло", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru