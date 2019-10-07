Отвод сил в Донбассе не предполагает "режима тишины", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение "режима тишины", заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.