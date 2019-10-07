ДНР передала ОБСЕ необходимую информацию для разведения сил у Петровского

Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016. Архивное фото

Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали миссии ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств Народной милиции для начала процесса разведения сил в районе Петровского, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Представители ДНР передали СММ ОБСЕ необходимую информацию для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он уточнил, что была передана информация об исходном нахождении сил и средств Народной милиции на данном участке.

"Украинская сторона также должна передать аналогичное уведомление в адрес Миссии. Во вторник, 8 октября, после подтверждения СММ ОБСЕ получения информации от обеих сторон об исходном положении дел на участке, стороны должны будут подтвердить свою готовность приступить к возобновленному отводу сил и средств", - добавили в ведомстве.