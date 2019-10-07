ДНР передала ОБСЕ необходимую информацию для разведения сил у Петровского

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали миссии ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств Народной милиции для начала процесса разведения сил в районе Петровского, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Представители ДНР передали СММ ОБСЕ необходимую информацию для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он уточнил, что была передана информация об исходном нахождении сил и средств Народной милиции на данном участке.
"Украинская сторона также должна передать аналогичное уведомление в адрес Миссии. Во вторник, 8 октября, после подтверждения СММ ОБСЕ получения информации от обеих сторон об исходном положении дел на участке, стороны должны будут подтвердить свою готовность приступить к возобновленному отводу сил и средств", - добавили в ведомстве.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru