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РИА Новости

ДНР передала ОБСЕ необходимую информацию для разведения сил у Петровского

13:20 07.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016
Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. 7 октября 2016. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали миссии ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств Народной милиции для начала процесса разведения сил в районе Петровского, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Представители ДНР передали СММ ОБСЕ необходимую информацию для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Он уточнил, что была передана информация об исходном нахождении сил и средств Народной милиции на данном участке.
"Украинская сторона также должна передать аналогичное уведомление в адрес Миссии. Во вторник, 8 октября, после подтверждения СММ ОБСЕ получения информации от обеих сторон об исходном положении дел на участке, стороны должны будут подтвердить свою готовность приступить к возобновленному отводу сил и средств", - добавили в ведомстве.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕМартин СайдикДНРОБСЕУкраинаВ мире
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