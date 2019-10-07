Биография Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за проведением основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.

С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета.

С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.

С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.

С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации.

С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации.

26 марта 2000 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок.

C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации.

4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.

18 марта 2018 года Владимир Путин вновь победил на выборах президента РФ , набрав 76,69% голосов. За Путина, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Кандидат экономических наук.

У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).