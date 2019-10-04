Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал подробности своей Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал подробности своей встречи с Владимиром Путиным накануне на полях дискуссионного клуба "Валдай".

Журналист отметил, что в телеэфир попало краткое рукопожатие с президентом и поздравления с возвращением, но потом состоялась еще одна беседа в кулуарах.

"Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за все, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе. Я поблагодарил Владимира Владимировича за очень удачный, на мой взгляд, выбор уполномоченного по правам человека — Татьяну Москалькову", — рассказал журналист.

Он добавил, что поблагодарил также МИД и вице-премьера Дмитрия Козака.

"Больше говорил я, чем президент", — рассказал Вышинский РИА Новости.

По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.

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"Это такой короткий разговор. Сказать стандартную фразу, что мы обсудили ситуацию на Украине, было бы слишком самонадеянно. Конечно, в двух словах..." — заключил глава РИА Новости Украина.