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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию

14:45 04.10.2019 (обновлено: 15:36 04.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал подробности своей встречи с Владимиром Путиным накануне на полях дискуссионного клуба "Валдай".
Журналист отметил, что в телеэфир попало краткое рукопожатие с президентом и поздравления с возвращением, но потом состоялась еще одна беседа в кулуарах.
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
30 сентября, 21:12РИА Новости
Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения
"Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за все, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе. Я поблагодарил Владимира Владимировича за очень удачный, на мой взгляд, выбор уполномоченного по правам человека — Татьяну Москалькову", — рассказал журналист.
Он добавил, что поблагодарил также МИД и вице-премьера Дмитрия Козака.
"Больше говорил я, чем президент", — рассказал Вышинский РИА Новости.
По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.
"Это такой короткий разговор. Сказать стандартную фразу, что мы обсудили ситуацию на Украине, было бы слишком самонадеянно. Конечно, в двух словах..." — заключил глава РИА Новости Украина.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал его арест. Владимир Путин заявлял, что руководителя портала РИА Новости Украина арестовали за его профессиональную деятельность. Двадцать восьмого августа журналиста освободили из-под стражи, 7 сентября Вышинский прилетел в Россию.
"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре справа) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Владимир Песня

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в пресс-центре МИА Россия сегодня
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
44200014
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинСочиОбщество
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