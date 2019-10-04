Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.
Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.
"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.
"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.
"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.
"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.
Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".
Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".
Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.
Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.
Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.
Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.
"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.
"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.
Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.
"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.
"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.
Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".
Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.
Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.
"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт", — сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.