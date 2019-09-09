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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"

12:09 09.09.2019
1908
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи по решению киевского суда и приехавший в Москву, поблагодарил всех, кто его поддерживал, и рассказал о своих планах. Кадры встречи журналиста в МИА "Россия сегодня" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре справа) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
1 из 11

Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
2 из 11

Перед пресс-конференцией коллеги Вышинского по МИА "Россия сегодня" устроили для него торжественную встречу.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Владимир Песня

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
3 из 11

Кирилла Вышинского приветствовали караваем.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
4 из 11

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", — отреагировал Вышинский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в пресс-центре МИА Россия сегодня
6 из 11

"Теперь он (коллектив агентства) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было", — отметил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
7 из 11

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 из 11

Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
9 из 11

Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 из 11

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", — сказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 из 11

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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