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РИА Новости

Путин обменялся парой слов с Вышинским перед сессией клуба "Валдай"

18:07 03.10.2019 (обновлено: 19:31 03.10.2019)
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин поздоровался и обменялся несколькими словами с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским перед началом пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как передает корреспондент РИА Новости, глава государства вошел в зал и поздоровался с расположившимися в первом ряду зала участниками пленарной сессии, среди которых были Кирилл Вышинский и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин, поприветствовав Киселева, пожал руку и перекинулся парой фраз с Вышинским.
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Главу портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа его освободили из-под стражи.
Путин называл арест журналиста беспрецедентным, заявив, что Вышинского лишили свободы "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Седьмого сентября Вышинский вернулся в Россию.
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Кирилл ВышинскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинСочиОбщество
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