Путин обменялся парой слов с Вышинским перед сессией клуба "Валдай"

СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин поздоровался и обменялся несколькими словами с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским перед началом пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как передает корреспондент РИА Новости, глава государства вошел в зал и поздоровался с расположившимися в первом ряду зала участниками пленарной сессии, среди которых были Кирилл Вышинский и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин, поприветствовав Киселева, пожал руку и перекинулся парой фраз с Вышинским.

Главу портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа его освободили из-под стражи.