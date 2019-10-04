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РИА Новости

Аварии и катастрофы самолетов Ан-12 в мире в 2010-2019 годах

11:37 04.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
4 октября 2019 года самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" во время выполнения чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) – Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэропорта "Львов". На его борту находились восемь человек (семь членов экипажа и один сопровождающий груз). При ЧП пятеро погибли. Трое членов экипажа самолета пострадали.
30 сентября 2017 года военно-транспортный самолет Ан-12 одной из конголезских авиакомпаний, который работал на Минобороны Демократической Республики Конго, потерпел крушение в одном из районов Киншасы. На борту воздушного судна находились 10 человек, никто из них не выжил. В состав экипажа входили трое граждан Украины, граждане Узбекистана, а также трое россиян.
18 мая 2016 года в Афганистане разбился грузовой самолет Ан-12 азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way. ЧП произошло при вылете из аэропорта Двайер. Арендованный самолет управлялся интернациональным экипажем, в состав которого входили граждане Узбекистана, Украины и Азербайджана. При движении по грунту на скорости 220 км/ч самолет получил значительные повреждения, что привело к возникновению пожара, в результате чего была уничтожена большая часть конструкции самолета. Погибли семь человек, двое получили серьезные телесные повреждения.
4 ноября 2015 года в Южном Судане при взлете в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы потерпел крушение транспортный самолет Ан-12. При крушении погибли 36 человек, среди которых: члены экипажа (россиянин и пять граждан Армении), пассажиры самолета, а также те, кто в момент авиакатастрофы находился на земле. Выжили три человека.
30 августа 2014 года в провинции Таманрассет на юге Алжира потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-12. Самолет направлялся в Экваториальную Гвинею, однако ввиду технической неисправности совершил посадку в аэропорту города Таманрассет. Самолет рухнул спустя всего три минуты после того, как вылетел из аэропорта Таманрассета. Погибли семь человек.
26 декабря 2013 года самолет Ан-12Б, принадлежавший научно-производственной корпорации "Иркут" и выполнявший транспортный рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск, при заходе на посадку на аэродром Иркутск-2 ("Восточный") на расстоянии 964 метра от порога взлетно-посадочной полосы столкнулся с деревьями, военной техникой и строениями на территории войсковой части Минобороны РФ, после чего упал на землю. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и три авиационных техника, все они погибли. Иркутскому авиационному заводу – филиалу ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" и Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 78 миллионов рублей.
7 октября 2012 года в 40 километрах к юго-западу от пригорода суданской столицы - города Омдурмана военно-транспортный самолет Ан-12 упал через несколько минут после взлета.
Причиной катастрофы стал отказ двигателей. Командир воздушного судна вначале сообщил об отказе одного из двигателей, а потом об отказе второго, из-за чего он пошел на аварийную посадку, во время которой самолет упал. Авиакатастрофа произошла вблизи того места, где строится новый столичный аэропорт. На борту находились 16 человек, 15 из них погибли.
9 августа 2011 года на Колыме, в 82 километрах от поселка Омсукчан, в горах произошло крушение транспортного самолета Ан-12, принадлежавшего авиакомпании "Авис-Амур" и выполнявшего рейс Магадан – Кепервеем (Чукотка). На борту находились 11 человек и около 18 тонн груза. Живых на месте катастрофы спасатели не нашли. Основной причиной происшествия стала утечка топлива, из-за чего возник пожар и нарушилась управляемость судна.
21 марта 2011 года в городе Пуэнт-Нуар на юге Конго при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-12, следовавший рейсом из Браззавиля. Воздушное судно принадлежало конголезской авиакомпании Trans Air Congo, самолет упал в черте города. Катастрофа унесла жизни 23 человек, в том числе экипажа самолета в составе четырех человек, трое из которых – граждане России и один гражданин Казахстана.
21 апреля 2010 года на Филиппинах в 35 километрах к югу от аэропорта Clark разбился грузовой самолет Ан-12. Самолет был зафрахтован одной из местных авиакомпаний для внутренних полетов. Через час после взлета с острова Мактан в центральной части Филиппин на воздушном судне произошло короткое замыкание в системе электрооборудования, и самолет загорелся. Пилоты решили совершить экстренную посадку на рисовом поле. На борту находились шесть человек: четверо россиян, узбек и болгарин. В результате жесткой посадки погибли трое – два инженера-техника из России и болгарин, остальные были госпитализированы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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