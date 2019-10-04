При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли пять человек

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Пять человек погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих была неизвестна. Двух членов экипажа самолета уже эвакуировали.
"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации, с семью членами экипажа и одним сопровождающим груз на борту, по маршруту Виго (Испания) - Львов, совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома… Пятеро погибших", - написал Криклий на своей странице в Facebook.